Poznat termin meča Đokovića i Goje! Evo gdje gledati spektakl

Hrvatski tenisač Borna Gojo (25) igra najbolji tenis u karijeri na US Openu. Gojo je izborio 4. kolo posljednjeg Grand slam turnira sezone, što mu je najveći uspjeh u karijeri.

Gojo će imati itekako pune ruke posla u idućem kolu. Protivnik će mu biti Novak Đoković (36), a o srpskom majstoru ne treba trošiti puno riječi. Radi se o osvajaču 23 Grand slam turnira i glavnom favoritu za titulu u New Yorku, uz Carlosa Alcaraza.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Organizatori turnira otkrili su u kojem bi terminu Gojo trebao zaigrati protiv Đokovića. Meč se igra u nedjelju u 19 sati po lokalnom vremenu, ali s obzirom na vremensku razliku između New Yorka i Hrvatske, u Lijepoj našoj taj će meč početi tek u ponedjeljak oko 1 sat ujutro.

Gojo je uoči meča istaknuo koliko mu znači taj meč.

Foto: Dan Hamilton

- Divim se Novaku! Prema njemu imam nevjerojatno poštovanje. On je najbolji tenisač svih vremena, a to dovoljno govori. Pogotovo kada netko uspije u ovom sportu a dolazi iz zemlje poput Srbije, Hrvatske i BiH. Mi nemamo ništa, nismo Australci, Amerikanci ili Francuzi, oni imaju velike teniske saveze i dobivaju pozivnice za najbolje turnire. Zato posebno cijenim Novakov uspjeh, on je najbolji ikad, nema sumnje u to. Trebam se pripremiti najbolje što mogu - izjavio je Gojo na konferenciji uoči meča.

Meč između Goje i Đokovića možete gledati na televizijskom prijenosu Eurosporta ili na digitalnoj platformi Eurosport+.