Đoković ispao u osmini finala, izbacio ga branitelj naslova

Piše Issa Kralj,
Đoković ispao u osmini finala, izbacio ga branitelj naslova
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Đoković je inače pet puta osvojio Indian Wells te dijeli rekord po broju osvojenih naslova s Rogerom Federerom. Srbinu je ovo deseta godina zaredom da nije došao do naslova na tom turniru

Britanski tenisač Jack Draper, inače 14. igrač svijeta, pobijedio je Novaka Đokovića i nastavio svoj put prema obrani naslova na ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu. U meču osmine finala, 24-godišnji Britanac je nakon više od dva i pol sata igre svladao peterostrukog osvajača turnira, Novaka Đokovića, rezultatom 4-6, 6-4, 7-6. 

Bio je to neizvjestan dvoboj s nekoliko rezultatskih preokreta. Draper, koji se na Tour vratio nakon višemjesečne stanke zbog ozljede ruke, pokazao je dobru fizičku spremnost. Iako je Đoković uzeo prvi set Draper se vratio u meč. Britanac je uspio dobiti drugi set. Kod rezultata 5-4 servirao je za meč, no Đoković je uspio vratiti break bez izgubljenog poena i izjednačio na 5-5. Draper je do pobjede je došao nakon tie-breaka u trećem setu. Iskoristio je prvu meč loptu nakon što je Đoković poslao backhand u mrežu i tako stigao do prve pobjede nad srpskim tenisačem u njihovom drugom međusobnom ogledu. 

Tennis: BNP Paribas Open-Day 11
Foto: Jayne Kamin-Oncea

- Pobijedio sam zahvaljujući odlučnosti, pokušavajući riješiti probleme i dati sve od sebe. Imao sam sjajan stav. Još uvijek ne osjećam da igram ni blizu onako kako želim. Ponosan sam na način na koji sam se uspio regrupirati. Dugo nisam bio na Touru, tako da je za pobjede protiv vrhunskih igrača potrebno samopouzdanje. Bio je to težak trenutak za mene, ali uspio sam se vratiti i na to mogu biti ponosan - rekao je Draper nakon meča.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 11
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Đoković je inače pet puta osvojio Indian Wells te dijeli rekord po broju osvojenih naslova s Rogerom Federerom. Srbinu je ovo deseta godina zaredom da nije došao do naslova na tom turniru.

Ostali parovi četvrtfinala su Carlos Alcaraz - Cameron Norrie te, s druge strane, Arthur Fils - Alexander Zverev i Learner Tien - Jannik Sinner. 

