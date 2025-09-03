Đoković korak bliže jubilarnom 25. Grand slamu! 'Sredio' Fritza

Srpski tenisač Novak Đoković (38) plasirao se u polufinale US Opena i time došao nadomak prilike da osvoji jubilarni 25. Grand slam naslov. Đoković je u noći s utorka na srijedu pobijedio američkog predstavnika Taylora Fritza 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, a odigrat će čak 53. polufinale na Grand slam turnirima.

Foto: Eduardo Munoz

Ovom je pobjedom Đoković ostvario nekoliko zanimljivih statistika. Produžio je pobjednički omjer protiv Fritza na 11-0 i izborio 14. polufinale US Opena, čime se izjednačio s legendarnim Jimmyjem Connorsom. Osim toga, postao je najstariji tenisač u Open eri koji je izborio polufinala na sva četiri Grand slama s 38 godina i 94 dana.

U polufinalu će Đoković odmjeriti snage s 22-godišnjim Carlosom Alcarazom, koji lovi šestu Grand Slam titulu u karijeri. Mladi Španjolac još nije izgubio set u New Yorku, ali Đoković ga vodi 5-3 u međusobnim susretima.

Foto: Mike Frey

Štoviše, upravo je Đoković izbacio Alcaraza u siječnju s Australian Opena u četiri seta, a prije toga je Novak slavio u olimpijskom finalu u Parizu. Alcaraz ga je posljednji put pobijedio u finalu Wimbledona 2024.