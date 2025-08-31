Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBRO SE VRAĆA

Sjajna gesta Poljaka! Upoznao klinca kojem je bahati milijunaš 'oteo' vječni suvenir s US Opena

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Sjajna gesta Poljaka! Upoznao klinca kojem je bahati milijunaš 'oteo' vječni suvenir s US Opena
1
Foto: Screenshot/

Poljski milijunaš i izvršni direktor uspješne tvrtke za popločavanje 'oteo' je kapu tenisača koju je htio pokloniti mladom navijaču nakon meča na US Openu. Ipak, tenisač je ispravio nepravdu

Jedan od najviralnijih trenutaka ovogodišnjeg US Opena nije bio spektakularan poen, već neugodna scena koja je obišla svijet i izazvala bijes sportske javnosti. Dirljiv trenutak između poljskog tenisača Kamila Majchrzaka i mladog navijača pretvorio se u lekciju o pohlepi, no zahvaljujući igraču velikog srca i snazi društvenih mreža, priča je ipak dobila sretan završetak.

Sve se odigralo nakon što je Majchrzak ostvario pobjedu života. U iscrpljujućem meču od pet setova, poljski tenisač je nakon nevjerojatnog preokreta svladao devetog nositelja, Karena Hačanova. Dok je iscrpljen, ali euforičan potpisivao autograme, odlučio je pokloniti svoju kapu dječaku po imenu Brock koji je strpljivo čekao u prvom redu.

Međutim, u trenutku kada je Majchrzak pružio kapu prema dječaku, odrasli muškarac koji je stajao pored njega munjevito ju je zgrabio. Snimka, koja se proširila internetom, prikazuje kako muškarac nonšalantno sprema kapu u torbu svoje suputnice, dok ga shrvani dječak u nevjerici pita: "Što to radite?".

VELIK SPORTAŠ VIDEO Tenisač dao dječaku kapu i odrasli mu je uzeo. Uslijedila je fantastična gesta tenisača
VIDEO Tenisač dao dječaku kapu i odrasli mu je uzeo. Uslijedila je fantastična gesta tenisača

Muškarac je ignorirao dječakov prosvjed i nastavio tražiti autogram, dok je Majchrzak, zaokupljen gužvom, propustio vidjeti što se dogodilo.

Milijunaš dječaku 'oteo' uspomenu!

Internet nije dugo čekao s odgovorom. Ubrzo je otkriven identitet muškarca – riječ je o Piotru Szczereku, poljskom milijunašu i izvršnom direktoru uspješne tvrtke za popločavanje Drogbruk. Ironično, Szczerek je poznat kao sponzor poljskog teniskog saveza i amaterski se bavi tenisom, posjedujući čak i privatni teren u svom domu u Kaliszu.

PROBLEMI S OZLJEDOM Đoković pobijedio Britanca pa poručio: Dobar sam, mlad i jak kao i uvijek. Ovo je New York
Đoković pobijedio Britanca pa poručio: Dobar sam, mlad i jak kao i uvijek. Ovo je New York

Otkriće njegova identiteta pokrenulo je lavinu bijesa, posebno u njegovoj domovini. Poljski portali i forumi bili su preplavljeni osudama, a korisnici su ga nazivali "običnim lopovom", "primitivnim prevarantom" i "sramotnim kretenom". "Klasa se ne može kupiti novcem", glasio je jedan od komentara, dok su drugi pozivali na bojkot njegove tvrtke. Pod pritiskom javnosti, Szczerek je deaktivirao svoje profile na društvenim mrežama.

Majchrzak pokazao veliko srce

Sam Majchrzak, koji je tek sljedećeg dana postao svjestan incidenta, odmah je reagirao. Na svom Instagram profilu objavio je snimku i zamolio pratitelje za pomoć u pronalaženju dječaka.

FAVORIT KIKSAO Šok za trećeg tenisača svijeta: Zverev ispao u 3. kolu US Opena
Šok za trećeg tenisača svijeta: Zverev ispao u 3. kolu US Opena

- Nakon meča nisam primijetio da moja kapa nije stigla do dječaka. Hej ljudi, možete li mi pomoći pronaći klinca s mog meča - napisao je tenisač.

U razgovoru za medije, pokušao je ublažiti situaciju, rekavši kako je vjerojatno došlo do "neke vrste zabune" te da je Szczerek djelovao "u žaru trenutka i emocija". Ipak, bio je odlučan ispraviti nepravdu. Prema njegovim riječima, i sam Szczerek ga je kontaktirao kako bi se iskupio te mu je Majchrzak proslijedio kontakt dječakove majke.

Zahvaljujući "moći interneta", potraga je trajala vrlo kratko. Već idućeg dana, Majchrzak se sastao s presretnim Brockom i njegovom obitelji. Poljski tenisač nije mu darovao samo jednu kapu, već cijelu torbu punu poklona, uključujući novu, potpisanu Asics kapu.

Foto: Instagram

Fotografije nasmijanog dječaka koji ponosno nosi svoj suvenir obišle su svijet, a Majchrzak je uz zajedničku sliku poručio: "Pozdrav svima, zajedno s Brockom želimo vam ugodan dan!"

DOMAĆA PREDSTAVNICA Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!
Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!

Iako je njegov nastup na US Openu ubrzo završio zbog ozljede međurebrenog mišića zbog koje je morao predati meč trećeg kola, Kamil Majchrzak je ovim potezom pokazao da je pobjednik i izvan terena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba
LUKSUZNO ZDANJE

FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba

Urbana vila s okućnicom prostire se na oko 1500 kvadrata, bila je u konkurenciji i za nagradu stambene arhitekture. Počeli su je graditi 2018., a uselili 2021. Vrijednost se procjenjuje na oko dva milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025