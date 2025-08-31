Sjajna gesta Poljaka! Upoznao klinca kojem je bahati milijunaš 'oteo' vječni suvenir s US Opena

Jedan od najviralnijih trenutaka ovogodišnjeg US Opena nije bio spektakularan poen, već neugodna scena koja je obišla svijet i izazvala bijes sportske javnosti. Dirljiv trenutak između poljskog tenisača Kamila Majchrzaka i mladog navijača pretvorio se u lekciju o pohlepi, no zahvaljujući igraču velikog srca i snazi društvenih mreža, priča je ipak dobila sretan završetak.

Sve se odigralo nakon što je Majchrzak ostvario pobjedu života. U iscrpljujućem meču od pet setova, poljski tenisač je nakon nevjerojatnog preokreta svladao devetog nositelja, Karena Hačanova. Dok je iscrpljen, ali euforičan potpisivao autograme, odlučio je pokloniti svoju kapu dječaku po imenu Brock koji je strpljivo čekao u prvom redu.

Međutim, u trenutku kada je Majchrzak pružio kapu prema dječaku, odrasli muškarac koji je stajao pored njega munjevito ju je zgrabio. Snimka, koja se proširila internetom, prikazuje kako muškarac nonšalantno sprema kapu u torbu svoje suputnice, dok ga shrvani dječak u nevjerici pita: "Što to radite?".

Muškarac je ignorirao dječakov prosvjed i nastavio tražiti autogram, dok je Majchrzak, zaokupljen gužvom, propustio vidjeti što se dogodilo.

Milijunaš dječaku 'oteo' uspomenu!

Internet nije dugo čekao s odgovorom. Ubrzo je otkriven identitet muškarca – riječ je o Piotru Szczereku, poljskom milijunašu i izvršnom direktoru uspješne tvrtke za popločavanje Drogbruk. Ironično, Szczerek je poznat kao sponzor poljskog teniskog saveza i amaterski se bavi tenisom, posjedujući čak i privatni teren u svom domu u Kaliszu.

Otkriće njegova identiteta pokrenulo je lavinu bijesa, posebno u njegovoj domovini. Poljski portali i forumi bili su preplavljeni osudama, a korisnici su ga nazivali "običnim lopovom", "primitivnim prevarantom" i "sramotnim kretenom". "Klasa se ne može kupiti novcem", glasio je jedan od komentara, dok su drugi pozivali na bojkot njegove tvrtke. Pod pritiskom javnosti, Szczerek je deaktivirao svoje profile na društvenim mrežama.

Majchrzak pokazao veliko srce

Sam Majchrzak, koji je tek sljedećeg dana postao svjestan incidenta, odmah je reagirao. Na svom Instagram profilu objavio je snimku i zamolio pratitelje za pomoć u pronalaženju dječaka.

- Nakon meča nisam primijetio da moja kapa nije stigla do dječaka. Hej ljudi, možete li mi pomoći pronaći klinca s mog meča - napisao je tenisač.

U razgovoru za medije, pokušao je ublažiti situaciju, rekavši kako je vjerojatno došlo do "neke vrste zabune" te da je Szczerek djelovao "u žaru trenutka i emocija". Ipak, bio je odlučan ispraviti nepravdu. Prema njegovim riječima, i sam Szczerek ga je kontaktirao kako bi se iskupio te mu je Majchrzak proslijedio kontakt dječakove majke.

Zahvaljujući "moći interneta", potraga je trajala vrlo kratko. Već idućeg dana, Majchrzak se sastao s presretnim Brockom i njegovom obitelji. Poljski tenisač nije mu darovao samo jednu kapu, već cijelu torbu punu poklona, uključujući novu, potpisanu Asics kapu.

Foto: Instagram

Fotografije nasmijanog dječaka koji ponosno nosi svoj suvenir obišle su svijet, a Majchrzak je uz zajedničku sliku poručio: "Pozdrav svima, zajedno s Brockom želimo vam ugodan dan!"

Iako je njegov nastup na US Openu ubrzo završio zbog ozljede međurebrenog mišića zbog koje je morao predati meč trećeg kola, Kamil Majchrzak je ovim potezom pokazao da je pobjednik i izvan terena.