Đoković može još malo pobjeći Nadalu: Evo gdje gledati njegov lov na 24. Grand Slam naslov

Nikada nećemo dobiti jedinstveni odgovor na pitanje tko je najveći tenisač svih vremena. To je vječno pitanje oko kojeg će se godinama voditi bitke i rasprave. No, za mnoge, ima jedna stavka koja pobija sve i daje reference za ovu prestižnu titulu. Vječna lista je ljestvica osvojenih Grand Slam turnira, nečeg najvećeg i iznad svega u tenisu.

A na vrhu spomenute ljestvice je srpski tenisač Novak Đoković. Lakoćom je osvojio Australian Open, prošetao se i do treće titule na Roland Garrosu pa onda izgubio u finalu Wimbledona od Carlosa Alcaraza koji je spriječio da pobjegne njegovom uzoru Rafaelu Nadalu. No, ne može se izbjeći neodgodivo.

Gdje gledati spektakl na US Openu?

Jedan od najvećih tenisača u povijesti večeras će, od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, loviti 24. Grand Slam naslov i tako imati priliku još malo pobjeći legendarnom Nadalu koji je na 22. Još uoči turnira bilo je projicirano veliko finale između Đokovića i Alcaraza. Sve je vodilo ka tome, Novak je pobijedio Amerikanca Sheltona, no Danil Medvjedev šokirao je čudesnog Španjolca i osigurao finale protiv srpskog tenisača kojeg je pobijedio prije dvije godine u finalu US Openu, što mu je ujedno i jedini Grand Slam naslov. Prijenos je na Eurosportu 1.

Rus nas je lišio teniskog blockbustera kojeg su svi čekali, ali nećemo biti uskraćeni za teniski spektakl. Medvjedev igra fenomenalno na US Openu i polako podsjeća na svoje najbolje dane, no pitanje je hoće li to biti dovoljno za srušiti teniskog velikana koji se transformira u sasvim drugog tenisača kada igra Grand Slamove. Na US Openu izgubio je samo dva seta i to oba protiv sunarodnjaka Lasla Đerea koji ga je vodio 2-0, no ni to nije bilo dovoljno. Što se tiče međusobnog dvoboja ovog dvojca, Danil je Novaka rušio pet puta, a on je bio bolji u devet mečeva.

Ako se Đoković večeras okiti 24. Grand Slam naslovom i četvrtim US Openom, pitanje je može li ga više itko stići. Nadal će imati dva manje, ali najavio je da će mu sljedeća godina biti posljednja u karijeri. Pitanje je i koje će turnire igrati, vrlo vjerojatno će se orijentirati samo na zemljani dio sezone i svoj voljeni Roland Garros pa je pitanje hoće li imati i priliku opet približiti se Novaku.

I upravo zbog toga večerašnji meč ima posebno značenje. Đoković bi mogao otići među besmrtne i ponuditi odgovor na pitanje koje mnoge muči. Tko je najveći svih vremena...