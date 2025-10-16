Đoković nakon petog poraza od Sinnera u nizu: Nije lijepo kada vam netko ovako ispraši guzicu!

Najbolji tenisači svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, drugu godinu zaredom će se boriti za novčanu nagradu od 6 milijuna američkih dolara na ekshibiciji u Rijadu nazvanoj Six Kings Slam. Sinner je u finalu prošlogodišnjeg, premijernog izdanja ovog natjecanja, pobijedio Alcaraza sa 6-7 (5), 6-3, 6-3 i odnio najveću novčanu nagradu u povijesti tenisa.

Alcaraz će imati priliku uzvratiti Talijanu u subotu, nakon što su obojica u večerašnjim polufinalima lakoćom svladali svoje suparnike identičnim rezultatima.Carlos Alcaraz je sa 6-4, 6-2 svladao Amerikanca Taylora Fritza, a onda je to isto Jannik Sinner učinio Novaku Đokoviću.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Ovo je Đokoviću bio peti uzastopni poraz od Sinnera, kojeg nije pobijedio već dvije godine. Svjestan je kako više nije broj jedan u tenisu, a publici se nakon meča obratio na duhovit način.

- Žao mi je što niste vidjeli duži meč. Ali, krivica nije moja, nego njegova! Pokušao sam, ali bio je nezaustavljiv. Udarao je tu lopticu iz svakog mogućeg kuta, bio je previše dobar i čestitam mu. Želim mu puno sreće u finalu - rekao je Đoković, pa se zahvalio publici te otkrio planove za budućnost.

- Iskreno, osjećao sam se... - započeo je Đoković, pa nastavio u drugačijem tonu.

- Ljudi, hvala vam na podršci. Hvala što ste došli u ovolikom broju, kao i prošle godine. Rijade, voliš tenis. Sve vas volim. Uvijek je vrijedno nastaviti s tenisom, tu je ljubav i strast. Ispričavam se na mojem riječniku, ali nije lijepo kada vam netko ovako ispraši guzicu.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Kao da je legendarni Srbin iznenađen što je, unatoč ovakvim porazima, i dalje u vrhu svjetskog tenisa...

- Nevjerojatno je što sam i dalje sposoban igrati na ovoj razini i da sam u top 5, top 10 na svijetu. Trudim se i dajem sve od sebe. Imam nevjerojatnu karijeru, a volio bih kada bi mi netko posudio mlađe tijelo na godinu dana. Šalim se... - rekao je dobro raspoloženi Đoković, koji i dalje ima snage te motiva za dalje, unatoč porazima.

- Znam da mi je sada puno teže, pogotovo kada igram protiv Jannika (Sinnera, op. a.) i Carlosa (op. a.), pa, dok traje, vidjet ćemo.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Svaki od igrača je za nastup u Rijadu nagrađen sa 1,5 milijuna dolara, a samo će pobjednik otići bogatiji za šest milijuna.