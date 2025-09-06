Đoković o porazu: 'Ostao sam bez snage. Bio sam iscrpljen, a Alcaraz je samo nastavio dalje'

Novak Đoković u polufinalu US Opena nije uzeo ni set mladom Carlosu Alcarazu i tako ostao bez prilike da još jedan Grand Slam trofej stavi u svoje vitrine. Srpskom tenisaču je ovo bio četvrti polufinale ove godine, ali nije uspio uzeti ni jedan trofej. Priznao je da su Alcaraz i Jannik Sinner u ovom trenutku ipak stepenicu iznad njega.

Foto: Eduardo Munoz

- Izgubio sam tri od četiri Grand Slama u polufinalu protiv njih, tako da su jednostavno predobri, igraju na visokoj razini - rekao je Đoković za ATP Tour, pa objasnio što mu se dogodilo na terenu:

- Nažalost, ostao sam bez snage nakon drugog seta. Imao sam dovoljno energije da se borim s njim i da držim korak s njegovim ritmom dva seta. Nakon toga sam bio iscrpljen, a on je samo nastavio. To je otprilike ono što sam osjetio ove godine i s Jannikom. Da, mečevi na tri dobivena seta čine mi vrlo teškim igrati protiv njih, pogotovo ako su to završne faze Grand Slama.

Foto: Eduardo Munoz

Naglasio je i da se teško bori sa fizičkom spremom. Objasnio je da u završnoj fazi karijere ima problema s oporavkom te mu regeneracija nakon mečeva više nije ista kao prije.

- Zadovoljan sam svojom razinom tenisa. Radi se samo o fizičkoj spremi. Kao što sam rekao nakon četvrtfinala, dat ću sve od sebe da tijelo dovedem u formu kako bih održao tu razinu koliko god sati bude potrebno. Ali to nije bilo dovoljno. To je nešto što, nažalost, u ovom trenutku moje karijere ne mogu kontrolirati - rekao je Đoković, a onda se osvrnuo i na buduće Grand Slam turnire:

- Još uvijek uživam u natjecanjima. Danas sam ponovno dobio nevjerojatnu podršku publike na terenu i zahvalan na tome. To je jedan od najvećih razloga zašto nastavljam. Bit će mi vrlo teško u budućnosti pobijediti Sinnera ili Alcaraza u mečevima na tri dobivena seta na Grand Slamovima. Ne odustajem od Grand Slamova unatoč tome. Nastavit ću se boriti i pokušavati doći do finala i boriti se za barem još jedan trofej. Ali to će biti vrlo težak zadatak", rekao je Đoković.

Srpski tenisač je za kraj rekao da Alcarazu i Sinneru treba priznati da su bolji i ako mora od nekog izgubiti, da to budu njih dvojica.