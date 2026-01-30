Obavijesti

IZBACIO JE SINNERA

Đoković: Ostao sam bez riječi...

Piše Luka Tunjić,
3
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Vidio sam Alcaraza nakon njegova meča, rekao mi je kako mu je žao jer je odgodio početak mojeg meča. Odgovorio sam mu da sam star čovjek i da moram ranije ići na spavanje, našalio se Đoković

Admiral

Deseterostruki osvajač Australian Opena Srbin Novak Đoković plasirao se je u finale Grand Slam turnira u Melbourneu nakon što je u petak u polufinalu svladao dvostrukog branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera sa 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. U nedjeljnom finalu odmjerit će snage s Carlosom Alcarazom.

Đoković je nakon meča bio pun emocija.

ČEKA GA ALCARAZ Nevjerojatni Đoković! Sredio je Sinnera za finale u Australiji
- Iskreno, izgubio sam riječi. Teško proživljavam sve ovo. Bože moj, odakle bih krenuo... Ovaj meč je trajao četiri sata. Svi ste bili tu. Podsjetio me na meč kojeg smo Rafa (Nadal, op. a.) i ja odigrali u finalu 2012. godine kada smo igrali šest sati. Mislim da je večeras bila visoka kvaliteta tenisa, uvijek je jako izazovno kada igram protiv Jannika. Hvala vam puno što ste bili ovdje i što se izdržali do kraja. Za njega imam veliko poštovanje, izuzetan je tenisač i gurao me do krajnjih granica - rekao je Đoković nakon meča te se zahvalio publici koja je ostala na stadionu do skoro dva sata ujutro.

Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

- Neke legende su ostale do dva sata, hvala vam. Ne mogu vam se dovoljno zahvalim na ovoj fenomenalnoj podršci, nevjerovatni ste. Volim naš strastven odnos. Večeras je jedno od mojih najboljih večeri po pitanju atmosfere u Melbourneu - dodao je Srbin.

Drame nije nedostajalo ni na polufinalu između Carlosa Alcaraza i Alexandera Zvereva.

- Gledao sam njihov meč i jedva sam čekao da i ja izađem na teren. Htjeli smo izjednačiti tu razinu. Mislim da je opravdan iznos kojeg ste potrošili na kartu! Želim 10 posto od prodaje, bez pregovora - našalio se osvajač 24. Grand slam titula.

Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Šaljivo je komentirao i susret s Alcarazom.

- Vidjeli smo se nakon njegova meča, rekao mi je kako mu je žao jer je odgodio početak mojeg meča. Odgovorio sam mu da sam star čovjek i da moram ranije ići na spavanje. Veselim se što ću ga vidjeti za dva dana.

Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

U 10 finala u Australiji ne zna za poraz.

- Osećaj je kao da sam večeras vec osvojio, ali znam da moram za dva dana da igram protiv broja 1 na svetu. Nadam se da ću imati dovoljno goriva da ostanem uz njega, a onda neka Bog odluči pobednika - kazao je Đoković. 

OSTALO

