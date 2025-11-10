Đoković sjeo nasuprot najvećeg kritičara i otkrio: Sinnera će uvijek pratiti stigma dopinga...

Jedan najbolji tenisač svih vremena, Novak Đoković, ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta ne zbog trofeja, nego zbog susreta s čovjekom koji ga je godinama oštro kritizirao. Riječ je o britanskom novinaru Piersu Morganu, koji je objavio najavu ekskluzivnog intervjua s Đokovićem.

Srpski tenisač nedavno je osvojio svoju 101. titulu u karijeri, trijumfom u Ateni protiv Lorenza Musettija rezultatom 2-1 (4-6, 6-3, 7-5). Iako se kvalificirao za Završni masters u Torinu, odlučio je prepustiti mjesto upravo Musettiju, poručivši da mu je potrebno vrijeme za odmor i preispitivanje.

Unatoč novoj tituli, Đoković je ponovno privukao svjetsku pozornost, ovoga puta zbog razgovora s novinarom koji ga je tijekom pandemije covida-19 otvoreno kritizirao. Morgan ga je tada prozivao zbog odluke da se ne cijepi, podržavao njegovu deportaciju iz Australije te ismijavao izjave njegove majke Dijane. Na društvenim je mrežama pisao da je Đoković "varalica covid-pravila" i "ikona antivaksera".

Godinama kasnije, situacija se potpuno promijenila. Najavljujući intervju, Novak je na društvenim mrežama napisao: "Nismo se uvijek slagali, ali ovoga tjedna sjedimo licem u lice".

Morgan je ranije u svojoj emisiji ugostio i Cristiana Ronalda, a sada će pred njegovim mikrofon stati i Đoković. U najavi intervjua novinar ga pita može li se još natjecati s Carlosom Alcarazom i Jannikom Sinnerom, na što Đoković iskreno odgovorio.

- Da, imao sam sumnje da više ne mogu osvajati Grand Slamove protiv te dvojice. Gledao sam u zid dvadesetak minuta, osjećao sam se prazno i pokušavao ponovno pronaći ljubav i strast prema tenisu.

Na pitanje o mogućnosti da jednoga dana zaigra protiv svoga sina Stefana, odgovorio je uz osmijeh:

- To bi bio moj san – ali isprašio bih mu du**.

Đoković se u traileru dotaknuo i navoda o dopingu Jannika Sinnera.

- To je oblak koji prati njega, kao što je covid pratio mene. Pitaj njega to - rekao je uz osmijeh, dok je Morgan komentirao da "intervjuira samo najveće svih vremena".