Obavijesti

Sport

Komentari 0
LICEM U LICE

Đoković sjeo nasuprot najvećeg kritičara i otkrio: Sinnera će uvijek pratiti stigma dopinga...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Đoković sjeo nasuprot najvećeg kritičara i otkrio: Sinnera će uvijek pratiti stigma dopinga...
Foto: X/screenshot

Imao sam sumnje da više ne mogu osvajati Grand Slamove protiv Alcaraza i Sinnera. Gledao sam u zid dvadesetak minuta, osjećao sam se prazno, kazao je Đoković

Jedan najbolji tenisač svih vremena, Novak Đoković, ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta ne zbog trofeja, nego zbog susreta s čovjekom koji ga je godinama oštro kritizirao. Riječ je o britanskom novinaru Piersu Morganu, koji je objavio najavu ekskluzivnog intervjua s Đokovićem.

Srpski tenisač nedavno je osvojio svoju 101. titulu u karijeri, trijumfom u Ateni protiv Lorenza Musettija rezultatom 2-1 (4-6, 6-3, 7-5). Iako se kvalificirao za Završni masters u Torinu, odlučio je prepustiti mjesto upravo Musettiju, poručivši da mu je potrebno vrijeme za odmor i preispitivanje.

OTKAZAO NASTUP Đoković osvojio titulu i šokirao: Iskreno mi je žao zbog navijača
Đoković osvojio titulu i šokirao: Iskreno mi je žao zbog navijača

Unatoč novoj tituli, Đoković je ponovno privukao svjetsku pozornost, ovoga puta zbog razgovora s novinarom koji ga je tijekom pandemije covida-19 otvoreno kritizirao. Morgan ga je tada prozivao zbog odluke da se ne cijepi, podržavao njegovu deportaciju iz Australije te ismijavao izjave njegove majke Dijane. Na društvenim je mrežama pisao da je Đoković "varalica covid-pravila" i "ikona antivaksera".

Godinama kasnije, situacija se potpuno promijenila. Najavljujući intervju, Novak je na društvenim mrežama napisao: "Nismo se uvijek slagali, ali ovoga tjedna sjedimo licem u lice".

Morgan je ranije u svojoj emisiji ugostio i Cristiana Ronalda, a sada će pred njegovim mikrofon stati i Đoković. U najavi intervjua novinar ga pita može li se još natjecati s Carlosom Alcarazom i Jannikom Sinnerom, na što Đoković iskreno odgovorio.

- Da, imao sam sumnje da više ne mogu osvajati Grand Slamove protiv te dvojice. Gledao sam u zid dvadesetak minuta, osjećao sam se prazno i pokušavao ponovno pronaći ljubav i strast prema tenisu.

SLAVIO U GRČKOJ Đoković za povijest! Osvojio čak 101. titulu u karijeri i srušio još jedan rekord Rogera Federera
Đoković za povijest! Osvojio čak 101. titulu u karijeri i srušio još jedan rekord Rogera Federera

Na pitanje o mogućnosti da jednoga dana zaigra protiv svoga sina Stefana, odgovorio je uz osmijeh:

- To bi bio moj san – ali isprašio bih mu du**.

Đoković se u traileru dotaknuo i navoda o dopingu Jannika Sinnera.

- To je oblak koji prati njega, kao što je covid pratio mene. Pitaj njega to - rekao je uz osmijeh, dok je Morgan komentirao da "intervjuira samo najveće svih vremena".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko će danas napustiti Dinamo? Postoje dvije opcije: Potjerati neke igrače ili otkaz Kovačeviću
NAPETO U MAKSIMIRU

Tko će danas napustiti Dinamo? Postoje dvije opcije: Potjerati neke igrače ili otkaz Kovačeviću

Zvonimir Boban danas će saslušati stručni stožer, vidjeti zašto situacija u Maksimiru nije dobra. Neki zagovaraju otkaz Mariju Kovačeviću, a drugi da se iz svlačionice potjeraju problematični igrači...
FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala
KONTROVERZNA KINSEY

FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala

Svjetsku slavu Kinsey Wolanski postigla je upadanjem na travnjak u finalu Lige prvaka 2019. u Madridu između Liverpoola i Tottenhama. Tada se polugola pojavila na terenu, redarska služba ju je lovila po travnjaku, a njezine fotografije obišle su svijet.
Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!
STIGAO JE BIJELI DIM

Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!

Mario Kovačević mora postati oštriji prema igračima. Neki pojedinci često kasne na treninge, a Beljo i Villar su se ispričali pred svlačionicom zbog iskazanog nezadovoljstva u zadnje vrijeme...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025