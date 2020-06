Đokovićev otac: Federeru, imaš 40 godina, pa idi raditi nešto! Odi skijati ili odgajati djecu...

Zašto se to događa s Federerom, koji je i dalje najuspješniji i najbolji tenisač na svijetu? To je činjenica po rezultatima, što neće biti još dugo. Zato što on gaji toliki animozitet prema Novaku, kaže Srđan Đoković

<p><strong>Roger Federer</strong> 20, <strong>Rafael Nadal</strong> 19, <strong>Novak Đoković</strong> 17... Utrka za teniskog GOAT-a, barem onog po kolekcijama Grand Slama, još traje i trajat će, ali sve je manje istomišljenika da će to ostati Federer. U sljedećoj sezoni, kada će se vratiti na teren nakon ozljede koljena, napunit će 40 godina, dok Nadal i Đoković na papiru imaju više vremena za podebljati svoje brojke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković u Zadru na Adria Touru</strong></p><p>- Zašto se to događa s Federerom, koji je i dalje najuspješniji i najbolji tenisač na svijetu? To je činjenica po rezultatima, što neće biti još dugo. Zato što on gaji toliki animozitet prema Novaku - dao je odgovor na pitanje Švicarčeve dugovječnosti i motiva Đokovićev otac Srđan u emisiji Spo(r)tlight.</p><p>- Oni jesu tijekom godina razvili neku vrstu poštovanja, ali, što mislite, zašto on i dalje igra u 40. godini? Zamislite to, čovjek od 40 godina i dalje igra tenis, a može otići kući i baviti se nekim zanimljivijim stvarima. Ali, budući da mu i Nadal i Novak dišu za vratom, on jednostavno ne može prihvatiti činjenicu da će oni biti bolji od njega. Idi, čovječe, odgajaj djecu, bavi se nečim drugim, idi skijaj, radi nešto - dosta je izravan bio Đoković senior.</p><p>O svom sinu, naravno, samo najbolje.</p><p>- Novak je kompilacija najboljih osobina moje supruge i mene. To se skupilo u jedno, u njemu, a ono što ne valja, ostalo je kod nas. Ono dobro uzeo je za sebe. Tenis nije cijeli život, to je samo trenutna zanimacija mog sina. Novak, čime se god bude bavio u budućnosti, poslije svoje teniske karijere, koja će trajati još dvije, možda tri godine, bit će isto toliko uspješan koliko je bio uspješan u tenisu - završio je otac Srđan.</p>