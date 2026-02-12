Obavijesti

Sport

Komentari 0
U PROCESU LIJEČENJA

Doktor objasnio zašto Vonn ima metalne fiksatore na koljenu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Doktor objasnio zašto Vonn ima metalne fiksatore na koljenu
Foto: Instagram

Lindsey Vonn po treći put je operirana i još uvijek se nalazi u bolnici u Trevisu gdje joj se pruža njega nakon teškog pada na spustu

Admiral

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) proživljava najteže dane karijere nakon dramatičnog pada u olimpijskom spustu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. Organizatori su je s planine evakuirali helikopterom, a liječnici su je odmah podvrgnuli operativnim zahvatima. U bolnici u Trevisu dosad je prošla tri operacije, što potvrđuje ozbiljnost ozljede.

Alpine Skiing - Women's Downhill
65
Foto: REUTERS/FACEBOOK

Sama je otkrila da je pretrpjela komplicirani prijelom potkoljenične kosti. Prema pisanju njemačkog Bilda, situacija je od početka imala obilježja hitnog i potencijalno kritičnog stanja. List je razgovarao s dr. Ulrichom Boenischem, uglednim ortopedom, koji je pojasnio kakve opasnosti nosi takva trauma.

- Ako je potkoljenica slomljena, uvijek postoji rizik od sindroma kompartmana. To znači da zbog jakog krvarenja dolazi do povećanog pritiska u tkivu, što može oštetiti krvne žile, živce i mišiće - rekao je Boenisch.

POGLEDAJTE VIDEO Nevjerojatan sprint norveškog fenomena: 'Kao da kasni na let'
Nevjerojatan sprint norveškog fenomena: 'Kao da kasni na let'

Upravo zato liječnici su reagirali u više faza. Najprije su morali rasteretiti meka tkiva i spriječiti dodatna oštećenja, a potom stabilizirati kost pomoću vanjskog fiksatora, metalne konstrukcije koja se učvršćuje iznad i ispod mjesta prijeloma te izvana drži nogu u pravilnom položaju.

- Najprije se mora smanjiti pritisak u mekim tkivima, a zatim se postavlja vanjski fiksator kako bi se kosti dovele u pravilan položaj. Time se stabilizira prijelom i omogućuje daljnje liječenje - objasnio je liječnik.

- Ili se kost dovede u položaj koji omogućuje da se ulomci ponovno spoje, ili se meka tkiva i krvne žile najprije dovoljno rasterete kako bi se kasnije oštećene strukture mogle precizno složiti i učvrstiti - dodao je.

IMA SVEGA Evo što četvrtak donosi na ZOI: Hadžić i Sobol ponovo na stazi, šou u snowboardingu i hokeju
Evo što četvrtak donosi na ZOI: Hadžić i Sobol ponovo na stazi, šou u snowboardingu i hokeju

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Vonn samo desetak dana prije Olimpijskih igara na utrci Svjetskog kupa pokidala prednji križni ligament lijevog koljena. Unatoč toj ozljedi nastupila je u Cortini. Još nije poznato je li pri novom padu zadobila i dodatna oštećenja ligamenata, no Boenisch naglašava da u ovakvim slučajevima to nije prioritet.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Denis Balibouse

- Prvo morate vratiti nogu u pravilan položaj i osigurati krvne žile i meka tkiva. Tek nakon toga razmatraju se eventualna dodatna oštećenja - istaknuo je.

Nakon početne medicinske obrade u Cortini prevezli su je u gotovo 100 kilometara udaljenu kliniku Ca’-Foncello u Trevisu, poznatu po vrhunskom timu traumatologa, neurokirurga i vaskularnih kirurga. Boenisch smatra da je u dobrim rukama.

- U Europi postoje vrhunski centri za ovakve ozljede, a kolege u Trevisu zasigurno znaju što rade - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026