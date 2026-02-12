Doktor objasnio zašto Vonn ima metalne fiksatore na koljenu

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) proživljava najteže dane karijere nakon dramatičnog pada u olimpijskom spustu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. Organizatori su je s planine evakuirali helikopterom, a liječnici su je odmah podvrgnuli operativnim zahvatima. U bolnici u Trevisu dosad je prošla tri operacije, što potvrđuje ozbiljnost ozljede.

Sama je otkrila da je pretrpjela komplicirani prijelom potkoljenične kosti. Prema pisanju njemačkog Bilda, situacija je od početka imala obilježja hitnog i potencijalno kritičnog stanja. List je razgovarao s dr. Ulrichom Boenischem, uglednim ortopedom, koji je pojasnio kakve opasnosti nosi takva trauma.

- Ako je potkoljenica slomljena, uvijek postoji rizik od sindroma kompartmana. To znači da zbog jakog krvarenja dolazi do povećanog pritiska u tkivu, što može oštetiti krvne žile, živce i mišiće - rekao je Boenisch.

Upravo zato liječnici su reagirali u više faza. Najprije su morali rasteretiti meka tkiva i spriječiti dodatna oštećenja, a potom stabilizirati kost pomoću vanjskog fiksatora, metalne konstrukcije koja se učvršćuje iznad i ispod mjesta prijeloma te izvana drži nogu u pravilnom položaju.

- Najprije se mora smanjiti pritisak u mekim tkivima, a zatim se postavlja vanjski fiksator kako bi se kosti dovele u pravilan položaj. Time se stabilizira prijelom i omogućuje daljnje liječenje - objasnio je liječnik.

- Ili se kost dovede u položaj koji omogućuje da se ulomci ponovno spoje, ili se meka tkiva i krvne žile najprije dovoljno rasterete kako bi se kasnije oštećene strukture mogle precizno složiti i učvrstiti - dodao je.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Vonn samo desetak dana prije Olimpijskih igara na utrci Svjetskog kupa pokidala prednji križni ligament lijevog koljena. Unatoč toj ozljedi nastupila je u Cortini. Još nije poznato je li pri novom padu zadobila i dodatna oštećenja ligamenata, no Boenisch naglašava da u ovakvim slučajevima to nije prioritet.

Foto: Denis Balibouse

- Prvo morate vratiti nogu u pravilan položaj i osigurati krvne žile i meka tkiva. Tek nakon toga razmatraju se eventualna dodatna oštećenja - istaknuo je.

Nakon početne medicinske obrade u Cortini prevezli su je u gotovo 100 kilometara udaljenu kliniku Ca’-Foncello u Trevisu, poznatu po vrhunskom timu traumatologa, neurokirurga i vaskularnih kirurga. Boenisch smatra da je u dobrim rukama.

- U Europi postoje vrhunski centri za ovakve ozljede, a kolege u Trevisu zasigurno znaju što rade - poručio je.