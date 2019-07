Dolček je zanimljiv igrač, čudi neuigranost Ismajlija i Svatoka

Kad se sve zbroji i oduzme, pobjeda na otvaranju sezone na Malti morala bi zadovoljiti i struku i navijače Hajduka. Ne toliko zbog kvalitete igre koju je momčad Siniše Oreščanina prikazala protiv malteških poluprofesionalaca, koliko zbog ostvarenog rezultata i činjenice da je neugodan zadatak uspješno apsolviran, i to u prošaranom sastavu bez trojice standardnih prvotimaca.

Kao što smo već pisali u najavi, Hajduku je više brige zadavala vrućina i umjetni travnjak te činjenica da su na prvi ogled stigli direktno s priprema, daleko od prave natjecateljske forme, nego slabašna momčad Gżire United, tako da bi dva gola trebala biti više nego dovoljna prednost pred uzvrat na Poljudu, koji će po svemu sudeći biti tek formalnost i prilika Oreščaninu da dodatno uigra momčad.

Hajduk je tek pored kraj prvog poluvremena stigao do vodstva preko Ádáma Gyurcsa, koji je zabio nakon što je s bijele točke pogodio stativu, a lopta mu se odbila natrag.

U drugom dijelu bijeli su se zadovoljili minimalnim vodstvom i pokušavali se ne potrošiti previše po teškom vremenu.

- Bili su ovo najgori uvjeti u kojima sam odigrao utakmicu - opisao je vrućinu kapetan Hajduka Domagoj Bradarić.

Foto: Robert Matić/hajduk.hr

Izašao je u drugom dijelu i poziciju prepustio novom suigraču Ivanu Dolčeku, a ovaj je iskoristio na najbolji mogući način, zabio je drugi gol te potvrdio da može biti zanimljivo rješenje ako Domagoj Bradarić ipak ode u inozemstvo.

Jedinu ozbiljnu prijetnju Gżire neutralizirao je sigurni Tomislav Duka, no vrijedi notirati nesigurnost Hajdukove obrane koja je u nekoliko navrata "zaplivala" i ostavila mogućnost domaćim igračima da dođu do gola i iznenađenja. Čudi to jer su Ardian Ismajli i Oleksandr Svatok stoperski par iz prošle sezone i definitivno bi morali bili uigraniji i sigurniji.

Siniša Oreščanin ostao je vjeran i impostaciji i provjerenim igračima iz prošle sezone, a u drugom dijelu dao je prigodu obojici novih igrača, stoperu Stefanu Simiću i već spomenutom Dolčeku. Što će se događati u narednim danima ovisit će i o tome hoće li sportski direktor Saša Bjelanović dovesti obećano pojačanje koje bi trebalo zaoštriti konkurenciju u napadu.

Sve u svemu, daleko je ovo izdanje Hajduka čak i od onoga što su prikazivali u drugom dijelu prošle sezone, a kamo li od onoga što će tek trebati odigrati da bi se ispunio najavljeni cilj sezone, a to je minimalno drugo mjesto u prvenstvu koje vodi u kvalifikacija za Ligu prvaka i osigurava lakši proboj u skupine Europske lige. No zbog ovako ranog starta sezone i jako zahtjevnih uvjeta u kojima je utakmica odigrana, ne treba odmah u startu biti ni previše kritičan prema onome što su bijeli prikazali na Malti.