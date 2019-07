Svaki gol koji zabijem posvetit ću ocu i djedu koji su preminuli

Na svome novome europskom putovanju, Hajduk je na Centenary stadionu u gradu Ta' Qali na Malti pobijedio Gziru United 2-0 u prvoj službenoj utakmici nove sezone.

Prvi gol zabio je Adam Gyurcso nakon što je prvo bio neprecizan u izvođenju penala. Ipak, imao je sreće da se lopta odbila opet njemu u noge nakon čega ju je mirno pospremio u gol.

Drugi su gol Splićani postigli u posljednjoj minuti susreta. Debitant Ivan Dolček sjajno je reagirao na Hamzinu loptu koju je poslao ispod malteškog golmana.

Bradarić: Najgori uvjeti u kojima sam igrao

Uvjeti na Malti nisu bili onakvi na kakve su "bili" naviknuli u domaćem prvenstvu.

- Mogu reći da je ovo jedna od najtežih utakmica koje sam ja osobno igrao. Prvo poluvrijeme je bilo katastrofa, prevruće. Ekipa je na kraju ipak to iznijela. Prva utakmica sezone sigurno nije laka za sve. Čestitam ekipi na pobjedi i trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu - rekao je nakon utakmice kapetan Domagoj Bradarić.

U neobičnim uvjetima briljirao je debitant Ivan Dolček zabivši gol u posljednjoj minuti utakmice:

- Sretan sam što sam zabio svoj prvi gol u debiju i što sam pomogao ekipi. Drago mi je što smo pobijedili, ostvarili cilj i sada idemo dalje. Vrlo je neugodno, umjetna trava i vrućina, nismo naviknuli na takve uvjete, ali sve je dobro prošlo i možemo biti zadovoljni. Povukao sam zadnji atom snage u zadnjoj minuti i eto, zabio gol.

- Nakon priprema došli smo odmah ovdje i igrali pod teškim uvjetima. Odnijeli smo tri boda s Malte tako da možemo biti zadovoljni i krenuti dalje. Idemo iz utakmice u utakmicu, ali nadam se da u Europi možemo doći daleko - kaže Bradarić.

- Počinje uskoro i liga, treba se sada dobro posložiti i odmoriti pa ćemo dobro sve odraditi - vjeruje Dolček, a novinarima je otkrio i kome je posvetio svoj prvi gol u dresu Hajduka:

- Posvećujem ovaj gol svom ocu i djedu koji su preminuli prije tri godine i svaki gol koji postignem ću posvetiti njima - istaknuo je Ivan.

-Težak teren, teški uvjeti. Ne sjećam se da sam igrao po ovakvoj temperaturi, ali to ne možemo promijenti. Drago mi je da smo zabili ova dva gola i uzeli tri boda. Zasigurno da ćemo na Poljudu biti potpuno drugačiji jer igramo na svom terenu, na svom stadionu. Nadam se da ćemo biti bolji i zabiti još više golova - rekao je Adam Gyurcso, strijelac prvog pogotka pa nastavio:

-Nismo razmišljali je li protivnik jači ili slabiji. Pokušali smo se koncentrirati na svoju igru, kako ju graditi, kako stvarati šanse i kako ih završavati. Bilo je teško, ali je najvažnije da smo uspjeli.

Prokomentirao je strijelac prvog pogotka i penal:

- Golman je dotaknuo loptu, ali bio sam siguran da ako opucam jako, on neće moći zaustaviti loptu. Istina, imao sam malo i sreće, ali gol je gol. Mislim da sam dovoljno jako opucao, uz to, pucao sam u stranu. Golman je krenuo koji tren ranije na loptu, htio me pročitati, ali na kraju se lopta opet odbila meni u noge i zabio sam.

Oreščanin: Mi iz stožera smo vrlo samokritični, bit će bolje, popravit ćemo krila

Nakon utakmice, svoja razmišljanja s novinarima je podijelio i trener Hajduka, Siniša Oreščanin.

- Utakmica je bila onakva kakvu smo i očekivali, djelomično sam zadovoljan, ali o tome nakon detaljne analize. Najzadovoljniji sam rezultatom. Protivnik je igrao dosta iznad svojih mogućnosti i najbolje od svega je ovaj drugi gol koji je zaokružio rezultat - rekao je strateg Hajduka i otkrio koja ga pozicija najviše zabrinjava:

- Ono na čemu smo dosta radili na treninzima je komunikacija osobito na krilnim pozicijama, a na čemu ćemo izgleda morati još raditi su te krilne pozicije koje su danas bile vrlo statične. To je proces i mislim da treba vremena da to bude bolje.

I on je zadovoljan golom mladoga Dolčeka i vjeruje u njegov doprinos Hajduku:

- Mislim da Dolček ima izvrsne predispozicije da Hajduk na njemu, uz pravilan rad, može graditi svoju budućnost.

Pojasnio je i zašto je napravio zamjenu Simić - Svatoka 20 minuta prije kraja susreta.

- Simića sam uveo da ne bi došlo do komplikacije u zadnjim minutama.

Sve u svemu, Oreščanin kaže da "samokritično vodstvo Hajduka" može biti zadovoljno i očekivati dobre rezultate u narednom periodu.

- Mislim da smo kontrolirali utakmicu i jedino što je falilo bila je ta konkretnost i to u zadnjoj trećini, ali jako puno radimo na tome i vjerujem da će to s vremenom biti bolje. Pripremni proces je pri kraju, mi smo mjesec dana u procesu rada i ja sam zadovoljan današnjim ishodom.