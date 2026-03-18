Dominguez: Olmo je nahvalio Dinamo i HNL! Ovdje sam sretan

Stvarno sam zadovoljan ovom sezonom, priznao je dinamovac Sergi Dominguez (20) u intervjuu za Flashscore. Mladi španjolski stoper izaziva veliki interes stranih medija, koji budnim okom prate njegov razvoj na Maksimiru nakon što su ga "modri" doveli iz redova katalonskog velikana Barcelone, gdje je stasao u čuvenoj nogometnoj školi, La Masiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka

Dominguez je bio jedan od mladih igrača na koje se oslanjao njemački trener Hansi Flick u svojoj prvoj sezoni u Barceloni. Ipak, nije se nametnuo i u potrazi za stabilnijom ulogom i minutažom, sreću je potražio u Zagrebu. U Dinamu je standardni prvotimac, a uz iskusnog Scotta McKennu predvodi najbolju obranu HNL-a.

- Stvarno uživam u Dinamu, igram skoro svaku minutu. Iskreno, prošlog sam ljeta znao kako ću otići iz Barcelone, bilo to na posudbi ili transferom. Bio sam otvoren za nove opcije. Pitali su me jesam li zainteresiran za dolazak u Dinamo, a to se činila kao dobra prilika. Sve se dogovorilo prilično brzo, u četiri dana smo sve dogovorili - započeo je Dominguez, pa otkrio glavnu razliku između nogometa u Španjolskoj i Hrvatskoj.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Rekao bih da je najveća razlika u intezitetu u duelima. Igrači u Hrvatskoj nemaju tako dobru tehniku kao oni u Španjolskoj, ali je veći intenzitet u duelima i to je nešto na što sam se morao naviknuti.

'HNL je dobra liga za razvoj mladih'

Mladog su Španjolca zatim pitali što u HNL-u privlači talentirane španjolske nogometaše, s obzirom na poznati primjer Danija Olma.

- Ovo je dobra liga, malo ispod najboljih liga, ali to zapravo dozvoljava mladim igračima šansu da dobiju minutažu i razviju se. Ovo je odlična liga za razvoj.

Olmo mu je, naravno, pomogao u prilagodbi na život u Zagrebu.

- Da, pitao sam ga za savjete, s obzirom na to da je on netko tko je tu već živio. Preporučio mi je dolazak, rekao je da je HNL dobra liga za rast i da je liga sve bolja. Stvarno je nahvalio i Dinamo i HNL.

Zagreb: Trening GNK Dinama uoči sutrašnje utakmice protiv Genka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Debi u Ligi prvaka upisao je s Barcelonom protiv Monaca, a igrao je i u Beogradu protiv Crvene zvezde.

- Sjećam se kako je bilo zaista hladno, mijenjali smo mjesta na klupi kako bi se zagrijali. Cubarsi je dobio posjekotinu i morao sam hitno ući u igru. Stadion je bio nevjerojatan i atmosfera je bila sjajna, sve je bilo krcato ljudima i svi su bili na nogama, pa se činilo kao da ima još više ljudi - rekao je, pa usporedio atmosferu s onom na stadionima u Hrvatskoj...

- U Hrvatskoj nije ništa drugačije. Tu je atmosfera jednako dobra, ako ne i bolja. Hrvati su zaista stravstveni, puno pjevaju i navijaju. Dinamo ima nevjerojatne navijače koji uvijek daju sve za klub. Zadovoljstvo je igrati svaku utakmicu u atmosferi koju imamo na našem stadionu - rekao je.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentirao je kako još jedan Španjolac u svlačionici Dinama, Raul Torrente, nije imao priliku za pomoći mu u prilagodbi, s obzirom na to kako je većinu vremena provodio u Španjolskoj zbog oporavka od teške ozljede koljena.

A pitali su ga što očekuje od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

- To je reprezentacija koja je osvajala medalje na posljednja dva SP-a, tako da mnogi u Hrvatskoj očekuju prolaz u nokaut fazu, pa ćemo vidjeti koliko će daleko doći. To je snažna i važna reprezentacija, ali usredotočen sam na Španjolsku, vjerujem da možemo doći daleko. Ali da, u Hrvatskoj imaju veliku vjeru u reprezentaciju.

Otkrio je svoja očekivanja i ciljeve do kraja sezone.

- Stvarno sam sretan s ovom sezonom. Cilj nam je osvojiti prvenstvo i nadam se da ćemoi u tome uspjeti. Cilj nam je uzeti i Kup, ali, jasno, prvenstvo je glavni cilj - rekao je te dodao kako će teško ostvariti svoj san te povratak u Barcelonu.