Prvi Ličanin među 'vatrenima': Tresao sam se 20 minuta dok mi je stigao poziv izbornika Dalića!

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako je bilo teže od očekivanog, najvažnije je da su "vatreni" stigli do nove pobjede. Prvi je pred kamere nakon utakmice stao Dominik Livaković.

- Nije bilo lagano. Drugačija podloga, za tri dana moramo puno bolje. Neće ovdje nikome biti lako, dugo nisu izgubili doma. Koliko god smo jaki i bolji od njih, nije lako.

Koja je specifičnost ove podloge?

- Dosta se skliže, mi smo navikli igrati na pravoj podlozi. Oni svaki vikend igraju na umjetnoj travi. Idemo se odmoriti, pripremiti i po pobjedu u Zagreb.

Čupali ste nas?

- Ne smijemo dopustiti ovoliki broj prilika drugim ekipama. Moram pohvaliti i njihovog golmana.

Slijedi Crna Gora?

- Plan je pobijediti. Od prve minute, uz pomoć publike, idemo po tri boda.

Dobro vam je došao transfer?

- Nadam se da će sve biti u redu i da ćemo opet pričati o dobrom raspoloženju na kraju kvalifikacija i sezone - zaključio je za Novu TV.

Andrej Kramarić golom je odlučio susret.

- Jako važna tri boda, baš ovakvu utakmicu smo očekivali. Zadnjih 10 utakmica ovdje svi su se namučili, a tako će biti i dalje. Naigrao sam se ovakvih dvoboja puno puta, znao ih i gubiti, najvažnije da smo pobijedili.

Jeste igrali kada na sličnom terenu po ovakvim uvjetima?

- Puno drugačije je igrati na ovakvoj podlozi. Neki igrači možda imaju i straha, nije idealno. Znali smo da će biti ovako, a zadnji put sam na umjetnoj travi igrao kao dijete.

Zabili ste 35. gol za Hrvatsku? Šukerov rekord (45 golova op.a) sve je bliže?

- Najbitnije je da smo uzeli tri boda. Nikad nisam tako nešto ni sanjao, rekord Šukera je jako daleko. Sretan samo što sam proživio najljepše dane u povijesti hrvatskog nogometa.

Crna Gora slijedi?

- Očekujemo sličnu utakmicu kao danas. Sigurno će se zatvoriti i braniti, a mi ćemo napadati još agresivnije. Bit će teško, da se skupi 11 mojih prijatelja na ulici, teško ih je probiti. Imaš puno za izgubiti jer svi očekuju da pobijediš pa na kraju kiksaš... Povijest nas nešto uči, nadam se da ćemo mirnije disati - rekao je Kramarić za Novu TV nakon utakmice.

Ivan Smolčić debitirao je za "vatrene".

- Nezgodna utakmica, puno smo mogli izgubiti, a ne puno dobiti. Najbitnija su tri boda i ostvarili smo cilj.

Kako je bilo igrati na ovakvom terenu?

- Malo neobično, ali svi smo igrali po ovakvom terenu. U nekim trenutcima je malo teže, ali mi smo profesionalci i moramo biti spremni za to.

Kako je bilo debitirati za Hrvatsku?

- Sve što kažem, malo bi bilo. Zahvalan sam treneru i ekipi što su mi ovo omogućili.

Je li došla poruka od brata blizanca?

- Nisam još stigao gledati mobitel, bit će vremena za to.

Jeste li se nadali da će izbornik aktivirati poziv?

- Tresao sam se 20-ak minuta dok sam dobio poziv izbornika i dok nisam shvatio što se dogodilo. Presretan sam.

Možemo li se riješiti Crne Gore kao pratitelja u ponedjeljak?

- Imamo kvalitetu za to i nadam se da ćemo to odraditi na najbolji mogući način - zaključio je branič Coma za Novu TV.