Dominiković: Neću da itko krivi dečke, Francuzi su bili bolji...

Izbornik hrvatske muške rukometne juniorske reprezentacije Davor Dominiković je nakon 23-28 poraza od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva u Španjolskoj i osvojene srebrne medalje izjavio kako usprkos porazu u finalu njegovi igrači mogu biti ponosni.

- Čestitke Francuzima na zasluženoj pobjedi. Bili su bolji. Imali su nekih problema u skupini, ali su se dizali tijekom turnira kao i obično. Na kraju su doveli Elohima Prandija koji je novi igrač za najbolju momčad svijeta, PSG. To samo potvrđuje koliko su željeli to zlato. Čestitke naravno i našim dečkima. Bili su sjajni - započeo je ponosni izbornik, ali i priznao:

- U svlačionici je bilo i suza jer i oni osjećaju da su mogli i malo bolje. Ali ne želim da bilo tko sada svali krivicu na Ivana Martinovića, Filipa Vistoropa ili Josipa Šarca. Da nije bilo njih i ostalih, ne bi bilo ni nas u finalu. Zahvaljujem još jedan put cijelom stožeru koji je tako svesrdno radio ovih 40-ak dana da dođemo do ovog rezultata. Tu su bili trener Dinko Đanković, trener vratara Marko Markiš koji je iz Njemačke sjajno skautirao suparnika i pomagao vratarima. Pa Danijel Brajković, Željko Kercel, Zdravko Mirilović - rekao je zahvalno.

- Možemo biti ponosni jer imamo MVP-a prvenstva Ivana Martinovića i desno krilo Frana Miletu koji je u idealnoj ekipi prvenstva, a on uopće nije ovo godište. Naš ultimativni cilj je da iz ove generacije za koju godinu pet-šest njih budu nositelji igre A reprezentacije - rekao je Dominiković.

Iako je u finalu ostao bez postignutog pogotka uz šest promašaja Ivan Martinović proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) Svjetskog prvenstva.

- Prezadovoljan sam kako smo odigrali. Mnogi su nas otpisali nakon šestog mjesta prošle godine u Sloveniji na EP-u, ali mi smo znali da vrijedimo. U svakom trenutku, u svakoj utakmici dali smo sve od sebe. Potrošili smo se do krajnjih granica i možda je i to djelomično odlučilo finale. Što se tiče MVP nagrade, dao bih ju za zlatnu medalju bez sekunde razmišljanja. U svakom slučaju hvala suigračima koji su mi pomogli u tom ostvarenju - rekao je Martinović.

Halil Jaganjac postigao je šest pogodaka u finalu.

- Kada smo kretali na Svjetsko prvenstvo malo je ljudi vjerovalo da ovo možemo postići. Posebno nakon onih prijateljskih susreta sa Slovenijom. Ali mi smo pokazali da vrijedimo. Imamo europsko srebro na početku svog puta 2016. i sada svjetsko srebro na kraju. Tu je i četvrto mjesto sa SP-a prije dvije godine, pa šesto s EP u Sloveniji - pohvalio je svoju generaciju Halil, pa dodao:

- Imamo osam pobjeda i samo jedan poraz ovdje. Imamo MVP-a prvenstva Ivana Martinovića i člana udarne sedmorke Frana Miletu. To je vrh. Dali smo sve od sebe. Uostalom nikada ni jedna juniorska generacija do sada nije osvojila medalju na SP. Mi smo probili led i nadam se da će ih u budućnosti biti još mnogo. Što se mene osobno tiče, mogu reći, da imam samo 21 godinu i nikada se do sada nisam osjećao sretnije", kazao je Jaganjac.