KAŠTELANSKI HUMANITARCI

Donacijom 44.200 eura udruzi 'Naša dica' okončan je drugi turnir 'Četiri kafića - Kaštela'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Donacijom 44.200 eura udruzi 'Naša dica' okončan je drugi turnir 'Četiri kafića - Kaštela'
Foto: Četiri kafića Kaštela

Kaštelanski humanitarci koji su i ove godine organizirali malonogometni turnir "Četiri kafića Kaštela" sinoć su predali donaciju vrijednu 44.200 eura udruzi "Naša dica", čime je spušten zastor na drugo izdanje humanitarnog turnira. 

Pokretanje videa...

Pobjednici turnica Četiri kafića 00:44
Pobjednici turnica Četiri kafića | Video: Tomislav Gabelić/24sata
POBIJEDILI 'CAFFE BAR MAMU' 'B Cool' osvojio 'Četiri kafića' velikim preokretom u finalu!
'B Cool' osvojio 'Četiri kafića' velikim preokretom u finalu!

- Događaj koji smo nastavili nakon 20 godina uspješnog djelovanja u Splitu pokazao se kao pun pogodak, na čemu se najviše moramo zahvaliti svima koji nas podržavaju, igračima i estradnim imenima koji izdvajaju svoje dragocjeno slobodno vrijeme kako bi učinili ovaj događaj većim, medijima koji nas prate, ali i gradu Kaštelima na čelu s gradonačelnikom Ivanovićem koji ima sluha za ovakve stvari i veliki nam je vjetar u leđa – poručili su kaštelanski humanitarci, koji su u prvom izdanju skupili 34.500 eura za "Centar Mir Rudine" , a žele nastaviti i dalje:

Četiri kafića Kaštela
Foto: Četiri kafića Kaštela

Na početku ovogodišnjeg izdanja zasigurno bi potpisali takav iznos, ali uvođenjem QR kodova i aukcijama dresova našeg legendarnog Hrvoja Ljubičića Hrce letvica je podignuta za još koju skalu, a summa summarum svega je čak 10 tisuća eura više od planiranoga na računu udruge "Naša dica." Ne smijemo i nećemo zaboraviti ni naš sjajni voditeljski duo. Savršeni spoj mladosti i iskustva koji su sposobni svaki događaj podignuti na veći nivo, a to su naravno Anamarija Alebić i legendarni Milan Stjelja koji se spremno odazovu i daju veliki doprinos cjelokupnom događaju. Hvala i sudačkom dvojcu, Mandić - Modrić koji su svoj posao odradili bez greške i bez pomoći VAR sobe držali stvari na terenu pod kontrolom. 

Četiri kafića Kaštela
Foto: Četiri kafića Kaštela

- Posebna zahvala ide i najvećem hrvatskom nogometnom klubu koji nam je putem svog digital TV-a omogućio live prijenos kako bi svi koji nisu kupili kartu na vrijeme mogli biti dio ovog spektakla putem malih ekrana. Zahvaljujemo se i našim vrijednim sponzorima bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće kao i kafićima sudionicima turnira koji daju ogroman doprinos na više načina, a sve u plemenitu svrhu pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Četiri kafića Kaštela
Foto: Luka Mladinic

Gotovo 80 tisuća eura donacije u dvije godine nisu mala stvar, dragocjena je to pomoć koja mnogima olakša, uljepša, ali i promjeni život iz temelja, a dječji osmijeh i zahvalnost roditelja najveća su moguća nagrada i priznanje za trud organizatora i svih sudionika ovog događaja. 

- Ovim putem apeliramo na sve da za 27. prosinca 2026. godine oslobode svoj raspored i otvore srca kako bi nastavili s ovom pričom koja nam je na ponos svima, a dok je volje igrača i interesa publike ova priča će samo rasti te nam ni nebo neće biti granica – kazao je u ime organizatora Goran Jozinović i dodao:

Četiri kafića Kaštela
Foto: Luka Mladinic

- Rekordi su tu da se ruše, a uz vaš interes i doprinos ništa nije nemoguće.

