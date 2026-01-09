Donacijom 44.200 eura udruzi 'Naša dica' okončan je drugi turnir 'Četiri kafića - Kaštela'

Kaštelanski humanitarci koji su i ove godine organizirali malonogometni turnir "Četiri kafića Kaštela" sinoć su predali donaciju vrijednu 44.200 eura udruzi "Naša dica", čime je spušten zastor na drugo izdanje humanitarnog turnira.

Pokretanje videa... 00:44 Pobjednici turnica Četiri kafića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Događaj koji smo nastavili nakon 20 godina uspješnog djelovanja u Splitu pokazao se kao pun pogodak, na čemu se najviše moramo zahvaliti svima koji nas podržavaju, igračima i estradnim imenima koji izdvajaju svoje dragocjeno slobodno vrijeme kako bi učinili ovaj događaj većim, medijima koji nas prate, ali i gradu Kaštelima na čelu s gradonačelnikom Ivanovićem koji ima sluha za ovakve stvari i veliki nam je vjetar u leđa – poručili su kaštelanski humanitarci, koji su u prvom izdanju skupili 34.500 eura za "Centar Mir Rudine" , a žele nastaviti i dalje:

Foto: Četiri kafića Kaštela

Na početku ovogodišnjeg izdanja zasigurno bi potpisali takav iznos, ali uvođenjem QR kodova i aukcijama dresova našeg legendarnog Hrvoja Ljubičića Hrce letvica je podignuta za još koju skalu, a summa summarum svega je čak 10 tisuća eura više od planiranoga na računu udruge "Naša dica." Ne smijemo i nećemo zaboraviti ni naš sjajni voditeljski duo. Savršeni spoj mladosti i iskustva koji su sposobni svaki događaj podignuti na veći nivo, a to su naravno Anamarija Alebić i legendarni Milan Stjelja koji se spremno odazovu i daju veliki doprinos cjelokupnom događaju. Hvala i sudačkom dvojcu, Mandić - Modrić koji su svoj posao odradili bez greške i bez pomoći VAR sobe držali stvari na terenu pod kontrolom.

Foto: Četiri kafića Kaštela

- Posebna zahvala ide i najvećem hrvatskom nogometnom klubu koji nam je putem svog digital TV-a omogućio live prijenos kako bi svi koji nisu kupili kartu na vrijeme mogli biti dio ovog spektakla putem malih ekrana. Zahvaljujemo se i našim vrijednim sponzorima bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće kao i kafićima sudionicima turnira koji daju ogroman doprinos na više načina, a sve u plemenitu svrhu pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Luka Mladinic

Gotovo 80 tisuća eura donacije u dvije godine nisu mala stvar, dragocjena je to pomoć koja mnogima olakša, uljepša, ali i promjeni život iz temelja, a dječji osmijeh i zahvalnost roditelja najveća su moguća nagrada i priznanje za trud organizatora i svih sudionika ovog događaja.

- Ovim putem apeliramo na sve da za 27. prosinca 2026. godine oslobode svoj raspored i otvore srca kako bi nastavili s ovom pričom koja nam je na ponos svima, a dok je volje igrača i interesa publike ova priča će samo rasti te nam ni nebo neće biti granica – kazao je u ime organizatora Goran Jozinović i dodao:

Foto: Luka Mladinic

- Rekordi su tu da se ruše, a uz vaš interes i doprinos ništa nije nemoguće.