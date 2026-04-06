Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROBLEMI ZA LAKERSE

Dončić ide na liječenje u Europu, Lakersima prijeti najgori slučaj?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Dončić ide na liječenje u Europu, Lakersima prijeti najgori slučaj?
Foto: Alonzo Adams

Luka Dončić u Europi traži čudo za povratak na parket! Ozljeda zadnje lože prijeti sezoni Lakersa, a terapija u Europi mogla bi smanjiti oporavak. LeBron očajan, Reaves također 'out'

Admiral

Zvijezda Los Angeles Lakersa, Luka Dončić, otputovao je u Europu na specijalizirano liječenje nakon teške ozljede zadnje lože, a njegov nastup u doigravanju visi o koncu. Odluka je pala nakon katastrofalnih 48 sati za momčad iz grada anđela.

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Magnetska rezonanca potvrdila je ono čega su se svi bojali nakon što je Dončić u bolovima napustio parket u teškom porazu od Oklahome. Radi se o puknuću zadnje lože drugog stupnja, ozljedi koja obično zahtijeva oporavak od četiri do šest tjedana, što znači da je regularna sezona za njega sigurno gotova.

U očajničkom pokušaju da se vrati na vrijeme za ključne utakmice, Dončić je odlučio potražiti pomoć u Europi. Njegov agent Bill Duffy potvrdio je da je cilj podvrgnuti se agresivnim metodama liječenja koje nisu dostupne u SAD-u, a to je vjerojatno terapija matičnim stanicama. Sličan potez svojedobno je napravio i Kobe Bryant. Nada je da bi se oporavak mogao prepoloviti na dva do tri tjedna i tako otvoriti mogućnost povratka tijekom prve runde doigravanja.

Lakersi na mukama bez Luke Dončića, Flagg im 'utrpao' 45
VIDEO Brat Nikole Jokića radio probleme i divljao. Započeo je verbalni sukob tijekom susreta

Koliko je momčad ranjiva bez svog najboljeg igrača, vidjelo se odmah u porazu od Dallas Mavericksa 134-128. Povrh svega, i drugi ključni bek, Austin Reaves, izbivat će s terena četiri do šest tjedana. Reakcija LeBrona Jamesa najbolje opisuje stanje u svlačionici.

​- Prvo vijest za Luku, to je bio udarac u srce i glavu. Onda sam se probudio iz sna i vidio vijest o Reavesu. Veliki užas. To mi je bila doslovna reakcija - rekao je James.

Dončić je zbog ozljede sezonu završio sa 64 nastupa, jednim manje od potrebnih 65 za kandidaturu za MVP nagradu, no njegov agent najavio je žalbu. Do ozljede je bio vodeći strijelac lige s prosjekom od 33,5 koševa, 8,3 asistencije i 7,7 skokova po utakmici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026