Dončić izdominirao, a onda doživio šok. Nije se našao među tri kandidata za MVP-a sezone

NBA objavila je finaliste za najprestižniju individualnu nagradu MVP-a regularnog dijela sezone, a odluka je izazvala veliku pažnju, ali i kontroverze u košarkaškoj javnosti. U najužem izboru našla su se trojica igrača: Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera, Nikola Jokić iz Denver Nuggetsa te Victor Wembanyama iz San Antonio Spursa.

Gilgeous-Alexander, aktualni MVP i prvak, odigrao je još jednu briljantnu sezonu. Prosječno je postizao 31.1 poen uz 4.3 skoka i 6.6 asistencija po utakmici, uz vrlo visokih 55 posto šuta iz igre, te je predvodio Thunder do najboljeg omjera u ligi.

Foto: Alonzo Adams

Jokić, trostruki MVP (2021., 2022. i 2024.), ponovno je pomaknuo granice. Srpski centar sezonu je završio s triple-double prosjekom od 27.7 poena, 12.9 skokova i 10.7 asistencija po utakmici, čime je bio među najboljima u ligi u svim ključnim kategorijama.

Wembanyama je, pak, potvrdio status jedne od najvećih mladih zvijezda svijeta. Francuz je predvodio Spurse do čak 62 pobjede, uz prosjek od 25 poena, 11.5 skokova i više od tri blokade po utakmici, a uz MVP kandidaturu konkurira i za nagradu najboljeg obrambenog igrača godine.

Ipak, najveću raspravu izazvao je izostanak Luka Dončića iz Los Angeles Lakersa. Slovenski košarkaš odigrao je jednu od statistički najimpresivnijih sezona u ligi. Bio je najbolji strijelac s 33.5 poena po utakmici, uz 7.7 skokova i 8.3 asistencije, te značajan doprinos u obrani.

Foto: Alonzo Adams

Unatoč tome, Dončić nije završio među tri finalista. Jedan od ključnih razloga leži u činjenici da je odigrao 64 utakmice, jednu manje od standardnog minimuma. Iako su NBA i NBPA naknadno odobrili iznimku zbog izvanrednih okolnosti, među kojima je i njegov izostanak zbog rođenja djeteta. Dončić je sezonu zaključio i uz probleme s ozljedom zadnje lože, koja ga je udaljila s parketa u završnici regularnog dijela. Unatoč tome, predvodio je Lakerse do četvrtog mjesta Zapadne konferencije.