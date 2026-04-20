Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIŠTA OD NAGRADE

Dončić izdominirao, a onda doživio šok. Nije se našao među tri kandidata za MVP-a sezone

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Dončić izdominirao, a onda doživio šok. Nije se našao među tri kandidata za MVP-a sezone
Foto: Alonzo Adams

Dončić nije završio među tri finalista. Jedan od ključnih razloga leži u činjenici da je odigrao 64 utakmice, jednu manje od standardnog minimuma

Admiral

NBA objavila je finaliste za najprestižniju individualnu nagradu MVP-a regularnog dijela sezone, a odluka je izazvala veliku pažnju, ali i kontroverze u košarkaškoj javnosti. U najužem izboru našla su se trojica igrača: Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera, Nikola Jokić iz Denver Nuggetsa te Victor Wembanyama iz San Antonio Spursa. 

Gilgeous-Alexander, aktualni MVP i prvak, odigrao je još jednu briljantnu sezonu. Prosječno je postizao 31.1 poen uz 4.3 skoka i 6.6 asistencija po utakmici, uz vrlo visokih 55 posto šuta iz igre, te je predvodio Thunder do najboljeg omjera u ligi.

NBA: Playoffs-Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Jokić, trostruki MVP (2021., 2022. i 2024.), ponovno je pomaknuo granice. Srpski centar sezonu je završio s triple-double prosjekom od 27.7 poena, 12.9 skokova i 10.7 asistencija po utakmici, čime je bio među najboljima u ligi u svim ključnim kategorijama.

Wembanyama razbio Blazerse i oborio rekord star 26 godina

Wembanyama je, pak, potvrdio status jedne od najvećih mladih zvijezda svijeta. Francuz je predvodio Spurse do čak 62 pobjede, uz prosjek od 25 poena, 11.5 skokova i više od tri blokade po utakmici, a uz MVP kandidaturu konkurira i za nagradu najboljeg obrambenog igrača godine.

Ipak, najveću raspravu izazvao je izostanak Luka Dončića iz Los Angeles Lakersa. Slovenski košarkaš odigrao je jednu od statistički najimpresivnijih sezona u ligi. Bio je najbolji strijelac s 33.5 poena po utakmici, uz 7.7 skokova i 8.3 asistencije, te značajan doprinos u obrani.

NBA: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Unatoč tome, Dončić nije završio među tri finalista. Jedan od ključnih razloga leži u činjenici da je odigrao 64 utakmice, jednu manje od standardnog minimuma. Iako su NBA i NBPA naknadno odobrili iznimku zbog izvanrednih okolnosti, među kojima je i njegov izostanak zbog rođenja djeteta. Dončić je sezonu zaključio i uz probleme s ozljedom zadnje lože, koja ga je udaljila s parketa u završnici regularnog dijela. Unatoč tome, predvodio je Lakerse do četvrtog mjesta Zapadne konferencije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026