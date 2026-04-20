NBA PLAYOFF

Wembanyama razbio Blazerse i oborio rekord star 26 godina

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Scott Wachter

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrane su nove utakmice prvog kruga doigravanja NBA, a večer su obilježile pobjede Orlando Magica i San Antonio Spursa.

Orlando je na gostovanju svladao Detroit Pistons 112-101 i poveo 1-0 u seriji. Momčad s Floride od početka je kontrolirala utakmicu i nijednom nije bila u rezultatskom zaostatku. Paolo Banchero predvodio je Magic s 23 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Franz Wagner ključnih 11 od svojih 19 poena ubacio u posljednjoj četvrtini i tako potvrdio pobjedu. Značajan doprinos dali su i Desmond Bane te Wendell Carter Jr. sa po 17 poena, dok je Jalen Suggs dodao 16.

S druge strane, Detroit je ponovno razočarao pred domaćom publikom i upisao već 11. uzastopni poraz kod kuće u doigravanju, čime je produžio negativni rekord lige koji traje još od 2008. godine. Najbolji u redovima Pistonsa bio je Cade Cunningham s čak 39 poena, što mu je rekord karijere u doigravanju, dok je Tobias Harris dodao 17. Ipak, ostatak momčadi nije pratio njihov ritam. Detroit nije prošao prvo kolo doigravanja već 18 godina, a loš ulazak u utakmicu ponovno se pokazao kobnim. Orlando je rano poveo 18-5, a iako su se Pistonsi nakratko vratili i izjednačili na 65-65, Magic je serijom 14-3 ponovno preuzeo kontrolu i mirno priveo utakmicu kraju.

Foto: Rick Osentoski

Uvjerljivu pobjedu ostvario je i San Antonio, koji je na domaćem parketu svladao Portland Trail Blazers sa 111-98. U središtu pozornosti bio je Victor Wembanyama, koji je u svom debiju u doigravanju ubacio 35 poena i postavio rekord franšize za najviše poena u prvoj playoff utakmici, nadmašivši učinak Tim Duncana iz 1998. godine. Već u prvom poluvremenu postigao je 21 poen, što je najviše u povijesti lige za debitanta u doigravanju otkako se vodi detaljna statistika.

Veliku pomoć imao je u Steph Castleu i De'Aaron Foxu, koji su ubacili po 17 poena i zajedno podijelili 15 asistencija, dok je Devin Vassell važnim tricama u trećoj četvrtini prelomio utakmicu. Spursi su kontrolirali većinu susreta, a ključan trenutak dogodio se upravo u trećoj dionici kada su nakon kratkog pada ponovno pobjegli na dvoznamenkastu prednost.

Foto: Scott Wachter

Portland je predvodio Deni Avdija s 30 poena i 10 skokova, dok je Scoot Henderson dodao 18. Gosti su se početkom drugog poluvremena približili na samo dva poena zaostatka, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat jer je San Antonio pojačao obranu i ponovno preuzeo kontrolu.

