Dončić kao LeBron, a Beal kao Kobe: Sto koševa u dvije noći

Bradely Beal je u porazu svog Washingtona protiv Milwaukeeja 137-134 postigao čak 55 koševa, a dan ranije je Chicagu ubacio 53. Šuter Wizardsa tako je postao prvi igrač nakon Kobea Bryanta dvije noći zaredom zabio 50 koševa. Kobe je to učinio u ožujku 2007., a Beal je svojih 100+ poena ubacio na noć Kobejeve komemoracije u Staples centru.

Iako je većina košarkaškog svijeta i zanemarila utakmice koje su bile na rasporedu, upravo zbog komemoracije, neke su bile doista zanimljive. Joel Embiid odigrao je najbolju utakmicu u karijeri sa 49 poena i 14 skokova te vodio svoje Philadelphia 76erse do pobjede protiv Atlante Hawksa 129-112.

U hrvatskom NBA derbiju između Phoenixa i Utaha slavio je Dario Šarić sa svojim Phoenixom u gostima kod Babe 131-111. Dario je u 16 minuta koje je proveo na parketu s klupe je zabio 14 poena, iz igre savršenih 5-5, a dodao je i tri skoka te dvije asistencije. Bogdanović je na drugoj strani zabio 16 poena, ali uz slabiji šut (4-10), a promašio je i sve tri trice koje je pokušao pogoditi.

Devin Booker je s 24 poena, 4 skoka i 10 asista bio najbolji među pobjednicima, dok je kod 'jazzera' odličan bio Donovan Mitchell s 38 poena, ali osim Bogdanovića nitko ga nije pratio.

U pobjedi Dallasa nad Minnesotom 139-123, Dončić je za samo 25 minuta u igri ubacio 20 koševa. Tako je u 58. utakmici NBA sezone došao do čak 42. meča na kojem je ubacio barem 20 koševa.

Ovaj put Dončić je u NBA povijest ušao početkom treće četvrtine i to skokom. To mu je bio tisućiti skok otkako je u najjačoj ligi. Tako je u 118. utakmici tamo došao do 2847 koševa, 1000 skokova i 825 asistencija.

Time je postao drugi najbrži i drugi najmlađi igrač otkako se igra NBA kojem je uspjelo ostvariti 2500 poena, 1000 skokova i 750 asistencija. Dončić je do rekorda došao s 20 godina i 361 danom, a jedini kojem je to uspjelo mlađem bio je LeBron James s 20 godina i 110 dana.

Brži je bio samo Oscar Robertson koji je do navedenih brojki došao u 93 utakmice.

With that rebound, Luka Dončić has now recorded 2,847 points, 1,000 rebounds and 825 assists in 118 career games.



Per @EliasSports, Dončić is now the second-fastest and the second-youngest in league history to surpass 2,500+ points, 1,000+ boards and 750+ assists. pic.twitter.com/HalzO6oBZp