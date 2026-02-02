Doping skandal: Talijanska biatlonka Passler suspendirana

Talijanska biatlonka Rebecca Passler (24) pala je na dopinškom testu prije početka Zimskih olimpijskih igara Milan-Cortina, objavili su Talijanska antidopinška agencija (NADO), te Međunarodna biatlonska federacija (BIU).

Passler je trebala biti dio talijanske olimpijske reprezentacije na predstojećim ZOI. Međutim, nakon što je privremeno suspendirana, neće moći nastupiti.

Talijanska biatlonka je bila pozitivan na letrozol, zabranjenu tvar koja se može koristi za liječenje raka dojke, ali i za ilegalne svrhe kao tvar za sprječavanje nuspojava anaboličkih steroida.

Njezin uzorak uzet je izvan službenog programa testiranja prije početka igara, a prema talijanskoj novinskoj agenciji Ansa, ovo je prvi slučaj dopinga prije početka ZOI koje službeno počinju u petak.

Passler je bivša svjetska juniorska prvakinja u štafeti 4x6 km iz 2022. godine, dok je tri godine kasnije osvojila seniorsku broncu na EP-u istoj disciplini.