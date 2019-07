Hajduk je bio prevelik zalogaj za neiskusnog Oreščanina...

Sigurno je da imamo svoje ideje, pratili smo sve. Postoji kvaliteta za bolje. Vjerujemo da možemo na brz način predočiti naše ideje kako bi shvatili našu viziju, rekao je Siniša Oreščanin (42) krajem studenog 2018. godine kada ga je Hajduk predstavio kao novog trenera, u trenucima kada je klubu gorilo pod petama, a Europa bila praktički san.

Trebao je biti dugoročno rješenje splitskog kluba, trener koji će uglaviti u momčad prepoznatljivi stil igre i koji će najviše raditi s mladim igračima. Dobio je moć da uredi prvu momčad onako kako želi. Stigao je iz Dinamove škole nogometa zajedno s Marijom Despotovićem i Krešimirom Gojunom i očekivalo se od njega da se zadrži na duže vrijeme, no nije ni on izdržao taj pritisak, kao i njegovi prethodnici. Zoran Vulić bio je dva mjeseca na klupi, Željko Kopiću je to uspjelo čak osam mjeseci, dok se Carillo zadržao skoro pa godinu dana.

Prošlo je osam mjeseci od te presice, a Oreščanin je već bivši. Razlog? Najveća blamaža u povijesti kluba. Protiv koga? Protiv trećeg kluba malteške lige koji vrijedi svega 2,55 milijuna eura.

Taj poraz dobrano je potresao klub koji je ionako bio uzdrman priopćenjima koja su letjela od predsjednika Marina Brbića, pa bivšeg šefa Akademije Krešimira Gojuna pa sve do trenera Oreščanina nakon što je Gojun optužio sportskog direktora Sašu Bjelanovića da je tražio od njega da B momčad pusti utakmicu nogometašima Šibenika.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Klub se više bavio onim nenogometnim stvarima dok se momčad spremala za novu sezonu u Sloveniji, a prema viđenom u utakmici protiv Gzire, nije baš da su se spremili. Momčad je izgledala demotivirano i blijedo, a najveći krivac za poraz je sam Oreščanin. Bivši trener Hajduka kao da je podcijenio Maltežane i u prvi sastav ubacio je čak šest igrača koja nisu igrača u prvoj utakmici, što su mu i najviše zamjerili čelnici 'bilih'. Epilog svega bio je probijanje ograde Torcida na sjeveru i ispadanje iz Europe.

Six je za ovu sezonu dobio apsolutno slobodne ruke da složi momčad po svome guštu, baš onako kako želi. Ostala je većina najboljih igrača, a pojačanja su malo kasnila. U prvoj utakmici protiv Gzire momčad je odigrala solidno, no katastrofalna igra u uzvratu poništila je sav rad i trud.

Što Oreščanin ostavlja iza sebe?

Oreščanina je u omladinski pogon Hajduka doveo upravo Krešimir Gojun, za kojeg se i sam zauzeo, prije tri godine. Prošle godine uspješno je vodio drugu momčad 'bilih', a u prvu momčad je promaknut nakon odlaska Zorana Vulića.

Glavni naglasak bio je razvoj mladih igrača, a to je ono što se itekako postiglo. Darko Nejašmić i Domagoj Bradarić igrači su koji su najviše napredovali njegovim dolaskom. Nejašmić je postao neprikosnoveni član veznog reda, a prvu utakmicu za Hajduk odigrao je u četvrtfinalu Kupa protiv Osijeka, nekoliko dana nakon što je Oreščanin postao trener. Priliku su u prvoj momčadi dobivali i Emir Sahiti, Dario Špikić, Ivan Delić, sve dečki koji bi u budućnosti na svojim leđima trebali nositi Hajduk.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bradarić status prvotimca stekao kod Vulića, a Oreščanin ga je nastavio forsirati i promaknuo ga je u kapetana, a na kraju je sve rezultiralo njegovim rekordnim transferom u Lille 7 milijuna eura, a tome mladi bek itekako može zahvaliti bivšem treneru kod kojeg je dobio kontinuitet utakmica.

No zahvalan mu sigurno neće biti Ante Palaversa. Nakon što je prodan u City u siječnju, mladi veznjak je većinom igrao po pola sata u HNL-u zbog bonusa koje su Splićani ugovorili s Englezima, a neke utakmice je i odgledao s klupe. Pitanje o tome bila je zabranjena tema na presicama, a sva ta situacija nije se baš svidjela Manchester Cityju koji je žurno stigao u Split i povukao Palaversu s posudbe te su ga poslali u Oostende.

Hajduk je u jesenskom dijelu sezone zaostajao preko deset bodova za četvrtim mjestom koje vodi u Europu, a Oreščanin je uporno govorio kako je cilj ušuljati se. Na kraju je taj cilj, kojeg su pred njega stavili čelnici kluba, i ostvaren i Splićani su završili na četvrtom mjestu kojim su osigurali prvo pretkolo kvalifikacija. No nisu se tamo dugo zadržali. Sezona praktički još nije ni počela, a europski snovi Hajduka prekinuti su već u prvom pretkolu, i to na jako bolan i surov način, na Poljudu protiv momčadi koja vrijedi 2,55 milijuna eura.

Oreščanin je u Hajduk stigao kao požarno rješenje, no na kraju odlazi neslavno. Kao akter najveće blamaže u povijesti Hajduka, kao autor ispadanja iz prvog pretkola Europske lige. Nije uspio zadovoljiti apetite kluba tolike povijesti i tradicije kao što je Hajduk. Je li se moglo drugačije i kako, nikad nećemo saznati, no možda je Hajduk bio prevelik zalogaj za Sixa kojemu je to bio prvi prvoligaš kojeg je vodio.