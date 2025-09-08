Obavijesti

STRAH I TREPET NA TERENU

Došao kod Messija s ljubičastim Labubuom na torbici: Obukao ga i u dres, fanovi ga sprdaju...

Piše 24sata,
Odabir tog modnog dodatka nije slučajan. De Paul je oduševljen popularnim plišanim čudovištima i već posjeduje Labubua plave boje kojeg nosi na putovanjima...

Nakon što je posljednje četiri godine uspješno igrao za Atletico Madrid, argentinski nogometaš Rodrigo De Paul (31) ovog ljeta je otišao na posudbu u Inter Miami, kod svog velikog prijatelja Lionela Messija. Njih dvojica dugogodišnji su suigrači u argentinskoj reprezentaciji s kojom su 2022. godine osvojili Svjetsko prvenstvo u Katru.

Karijeru je započeo u argentinskom Racing Clubu, nastavio se kaliti u Valenciji pa preko Udinesea došao u Atletico Madrid kod Diega Simeonea. Iako je u najboljim nogometnim godinama, odlučio je otići u MLS i pridružiti se bivšim igračima Barcelone, Leu Messiju, Luisu Suarezu, Jordiju Albi i Sergiju Busquetsu.

Argentinski veznjak tamo je privukao pažnju posebnim modnim stilom. Iz klupskog autobusa izlazi s personaliziranim ljubičastim Labubuom zakačenim na torbicu Louis Vuitton Keepall Cargo Bandoulière koja vrijedi 3100 eura. 

Ovaj Labubu, na kojem je ružičasti dres Inter Miamija i broj "7", simbolizira povezanost igrača s novim klubom, prenosi Contacto. Odabir tog modnog dodatka nije slučajan. De Paul je oduševljen popularnim plišanim čudovištima i već posjeduje Labubua plave boje kojeg nosi na putovanjima, kako s klubom, tako i s argentinskom reprezentacijom.

Labubu je inače popularna kolekcijska igračka, plišana figurica dizajnirana od strane hongkonškog umjetnika Kasinga Lunga, a proizvodi ju kineska tvrtka Pop Mart. Radi se o malom stvorenju nalik vilenjaku, s velikim zečjim ušima, dlakavim tijelom i prepoznatljivim osmijehom s devet oštrih zuba.

Labubu je postao viralna senzacija ove godine, a prodaje se u takozvanim "blind box" kutijama, što znači da kupac ne zna koju verziju će dobiti. Upravo ta neizvjesnost potiče kolekcionare da nastave tražiti željene figure.

Rodrigo De Paul ima Labubua iz serije "Big into energy" koji se zove Luck i na Pop Martu mu je cijena 20 eura. S obzirom da je ta kolekcija stalno "sold out", na oglasnicima postižu i puno veće cijene. Neki od suigrača, a i fanova, zezaju ga zbog ljubavi prema popularnim čudovištima... 

