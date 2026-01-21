Zubac je ove sezone na prosjeku od 14,8 poena, 10,9 skokova i 2,4 asistencije ove sezone u najjačem košarkaškom natjecanju. Clippersi su deseti na Zapadu s omjerom 19-24
NBA LIGA
Double-double Ivice Zupca! Los Angeles Clippersi opet izgubili
Los Angeles Clippersi izgubili su od Chicago Bullsa 138-110 u NBA ligi, a Ivica Zubac odigrao je vrlo dobru utakmicu.
Hrvat je u 22 minute igre ubacio 12 poena, uz 11 skokova i jednom asistencijom. Kod Chicaga je briljirao White sa 27 poena, dva skoka i šest asistencija, dok je kod Clippersa Harden ubacio 24 poena, a Collins je ubacio 23.
Zubac je ove sezone na prosjeku od 14,8 poena, 10,9 skokova i 2,4 asistencije ove sezone u najjačem košarkaškom natjecanju. Clippersi su deseti na Zapadu s omjerom 19-24, dok su Bullsi na Istoku deveti s 21 pobjedom i 22 poraza.
