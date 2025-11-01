Double-double Ivice Zupca u još jednoj pobjedi LA Clippersa!

Los Angeles Clippersi pobijedili su New Orleans Pelicanse 126-124 u dvoboju NBA kupa, uz solidan doprinos Ivice Zupca.

Hrvatski košarkaš ubacio je 14 poena i skupio 11 skokova za pobjedničku momčad, dok je za Pelicanse nastupio i Karlo Matković, ali odigrao je samo tri minute. Stigao je uhvatiti dva skoka i jednom blokirati šut suparniku.

Najbolji je kod Clippersa bio Leonard s 34 poena i po pet skokova i asistencija, dok je Harden ubacio 24 poena, uz 14 asistencija. Kod Pelicansa je Poole ubacio 30 poena, a Williamson 29.

LA Clippersima je ovo peta pobjeda u pet utakmica ove sezone, dok je New Orleans na suprotnoj strani spektra; izgubio je svih pet dvoboja koje je igrao.