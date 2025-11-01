Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV PELICANSA

Double-double Ivice Zupca u još jednoj pobjedi LA Clippersa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Double-double Ivice Zupca u još jednoj pobjedi LA Clippersa!
3
Foto: Kirby Lee/REUTERS

LA Clippersima je ovo peta pobjeda u pet utakmica ove sezone, dok je New Orleans na suprotnoj strani spektra; izgubio je svih pet dvoboja koje je igrao

Los Angeles Clippersi pobijedili su New Orleans Pelicanse 126-124 u dvoboju NBA kupa, uz solidan doprinos Ivice Zupca

Hrvatski košarkaš ubacio je 14 poena i skupio 11 skokova za pobjedničku momčad, dok je za Pelicanse nastupio i Karlo Matković, ali odigrao je samo tri minute. Stigao je uhvatiti dva skoka i jednom blokirati šut suparniku. 

Najbolji je kod Clippersa bio Leonard s 34 poena i po pet skokova i asistencija, dok je Harden ubacio 24 poena, uz 14 asistencija. Kod Pelicansa je Poole ubacio 30 poena, a Williamson 29. 

NBA: New Orleans Pelicans at Los Angeles Clippers
Foto: Kirby Lee/REUTERS

LA Clippersima je ovo peta pobjeda u pet utakmica ove sezone, dok je New Orleans na suprotnoj strani spektra; izgubio je svih pet dvoboja koje je igrao. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu
OSTALI DUŽNI

Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu

U Hrvatskoj se na listi poreznih dužnika nalaze i neki bivši nogometaši koji više ne igraju ovdje. Dugovi se kreću do 70 tisuća eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025