Doznajemo: Bennacer sve dalje od Dinama, žele ga Saudijci

Veznjak Ismaël Bennacer (28), koji u Dinamu igra na posudbi iz Milana, i dalje se oporavlja od ozljede. Alžirski reprezentativac prvi put se ozlijedio u siječnju, kada je morao napustiti igru već u 23. minuti utakmice protiv Osijeka, koju je Dinamo dobio 3-0. U Zagreb je stigao nakon Afričkog kupa nacija, gdje je također imao manjih problema s ozljedom.

Zbog ozljede iz Osijeka propustio je deset Dinamovih utakmica, sedam prvenstvenih, dvije europske i jednu kup. Oporavak je nastavio u Kataru, no povratak mu je odgodila eskalacija sukoba između Izraela i Irana koja je zahvatila širu regiju. Po povratku se priključio treninzima i odbio poziv reprezentacije kako bi se što bolje pripremio za ostatak sezone, ali je ubrzo doživio novi peh. Na jednom od posljednjih treninga istegnuo je ligament s unutarnje strane koljena. Iako ozljeda nije ozbiljnije prirode, u klubu ne žele riskirati i neće požurivati njegov povratak.

U takvim okolnostima u Dinamu su razmatrali mogućnost njegova ostanka, unatoč tome što je u njegovoj odsutnosti u prvi plan iskočio Luka Stojković. Bennacer je, iako na posudbi, najplaćeniji igrač momčadi, dok dio njegove plaće i dalje pokriva Milan. Zbog čestih ozljeda u klubu su se nadali da bi mogli smanjiti odštetu, koja bi u slučaju otkupa bila rekordna za Dinamo.

Ipak, sve je izglednije da do toga neće doći. Za alžirskog veznjaka interes pokazuju Al Qadisiyah, Neom i Al Sadd SC, pa se čini da na ljeto neće ostati u Dinamu. Riječ je o klubovima kojima financije nisu problem i žele ulagati kako bi se izborili za vrh ligaškog natjecanja. Posebno je to vezano za Neom koji se povezivao s nekoliko vrhunskih igrača iz Europe. Ondje već igraju Nathan Zeze, Marcin Bulka, Luciano Rodriguez, Said Benrahma...