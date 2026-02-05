Doznajemo: Dallas želi Fruka, ali Rijeka odbila prvu ponudu...

Toni Fruk (24) ima ponudu iz MLS-a. Najbolji nogometaš HNL-a iz prošle sezone ni ove zime nije dobio zadovoljavajuće ponude iz Liga petice, a onda je na njegovu adresu sletjela ponuda iz dalekog SAD-a. Hrvatskog reprezentativca i uvjerljivo najboljeg nogometaša Rijeke želi Dallas čije boje brani i drugi Hrvat - Petar Musa.

Prijelazni rok u MLS-u tek je započeo (26. siječnja), traje sve do 26. ožujka, pa se nikome još ne žuri po pitanju ovog transfera. Fruk je, prema našim saznanjima, zainteresiran za odlazak u MLS, riječka "desetka" vjeruje kako je prerastao HNL, kako je i njemu došlo vrijeme za nove izazove u karijeri.

Dallas je financijski moćan klub, početkom veljače 2024. godine su za Musu platili Benfici 9 milijuna eura, oni su za pravog igrača spremni iskeširati ozbiljan novac. Iako, poslije hrvatskog napadača za nikoga nisu više davali toliko "love". Fruk bi se odlično uklopio u MLS, tamo mogao američkoj javnosti pokazati koliko vrijedi.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako saznajemo, Dallas je proteklih dana ispitao teren na Rujevici poslavši Rijeci ponudu od (tek) 4 milijuna dolara, koja jasno u redovima hrvatskog prvaka nije bila prihvaćena. Pa čak niti ozbiljno razmotrena. Amerikancima se ne žuri, sigurno će sljedećih dana poslati novu, znatno poboljšanu ponudu (ili više njih) za željenog igrača.

Fruk im je "prvi pick" tijekom aktualnog prijelaznog roka, u Dallasu ga žele dovesti svim silama. Čelnici Rijeke nisu spremni prodati svoju zvijezdu za manje od 8-9 milijuna dolara, ali u Dallasu su i dalje mirni. Svjesni su koliko vrijedi hrvatski nogometaš, pa će se opet sljedećih dana javiti Rijeci. I definitivno će morati dodatno pojačati svoju ponudu.