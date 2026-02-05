Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE U MLS?

Doznajemo: Dallas želi Fruka, ali Rijeka odbila prvu ponudu...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Doznajemo: Dallas želi Fruka, ali Rijeka odbila prvu ponudu...
2
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Čelnici Dallasa proteklih su dana ispitali teren ponuduom od (tek) 4 milijuna dolara, u Rijeci ona nije bila niti ozbiljno razmotrena. Ali, svi su uvjereni kako će Dallas uskoro krenuti s jačim, puno boljim ciframa...

Admiral

Toni Fruk (24) ima ponudu iz MLS-a. Najbolji nogometaš HNL-a iz prošle sezone ni ove zime nije dobio zadovoljavajuće ponude iz Liga petice, a onda je na njegovu adresu sletjela ponuda iz dalekog SAD-a. Hrvatskog reprezentativca i uvjerljivo najboljeg nogometaša Rijeke želi Dallas čije boje brani i drugi Hrvat - Petar Musa.

2
Foto: Screenshot/X

Prijelazni rok u MLS-u tek je započeo (26. siječnja), traje sve do 26. ožujka, pa se nikome još ne žuri po pitanju ovog transfera. Fruk je, prema našim saznanjima, zainteresiran za odlazak u MLS, riječka "desetka" vjeruje kako je prerastao HNL, kako je i njemu došlo vrijeme za nove izazove u karijeri.

KOMENTAR Sopić posegnuo za poučkom Ćire Blaževića i pogodio! Rijeka nije ista momčad bez 'pravog' Fruka
Sopić posegnuo za poučkom Ćire Blaževića i pogodio! Rijeka nije ista momčad bez 'pravog' Fruka

Dallas je financijski moćan klub, početkom veljače 2024. godine su za Musu platili Benfici 9 milijuna eura, oni su za pravog igrača spremni iskeširati ozbiljan novac. Iako, poslije hrvatskog napadača za nikoga nisu više davali toliko "love". Fruk bi se odlično uklopio u MLS, tamo mogao američkoj javnosti pokazati koliko vrijedi.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako saznajemo, Dallas je proteklih dana ispitao teren na Rujevici poslavši Rijeci ponudu od (tek) 4 milijuna dolara, koja jasno u redovima hrvatskog prvaka nije bila prihvaćena. Pa čak niti ozbiljno razmotrena. Amerikancima se ne žuri, sigurno će sljedećih dana poslati novu, znatno poboljšanu ponudu (ili više njih) za željenog igrača.

POJAČANJE NA KOŠEVU Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača Rijeke: 'Uklapa se u našu strategiju, podići će kvalitetu...'
Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača Rijeke: 'Uklapa se u našu strategiju, podići će kvalitetu...'

Fruk im je "prvi pick" tijekom aktualnog prijelaznog roka, u Dallasu ga žele dovesti svim silama. Čelnici Rijeke nisu spremni prodati svoju zvijezdu za manje od 8-9 milijuna dolara, ali u Dallasu su i dalje mirni. Svjesni su koliko vrijedi hrvatski nogometaš, pa će se opet sljedećih dana javiti Rijeci. I definitivno će morati dodatno pojačati svoju ponudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026