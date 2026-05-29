Doznajemo: Golmana Dinama žele u Engleskoj. Trojac se vraća u klub, jedan se nada transferu

U Maksimiru i dalje nema odmora. Zvonimir Boban i Dario Dabac maksimalno su pionuli poslu, već krajem svibnja svoju momčad pojačali s dva kvalitetna i dovoljno iskusna igrača. Stjepan Radeljić (28) stiže iz Rijeke, Mislav Oršić (33) iz Pafosa. Obojica će vrlo brzo potpisati ugovore, redove hrvatskog prvaka pojačati kao slobodni igrači.

Pokretanje videa... VIDEO Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Albert Capellas zadužen je za pregovore s predstavnicima Ikera Almene (21), dok se radi i na nekim odlascima. Dinamo bi ovoga ljeta među prvima mogao napustiti Ivan Nevistić (27). U petak smo primili nekoliko zanimljivih poziva iz Engleske, novinari koji aktivno prate Queens Park Rangerse dugo su se raspitivali o Dinamovu golmanu.

Prema njihovim riječima, QPR je ozbiljno zagrizao za dovođenje Nevistića koji bi tako vrlo brzo mogao preseliti u Championship. Queens Park Rangersi su prošle sezone imali velikih problema s vratarima, navijače nisu zadovoljili ni 38-godišnji Ben Hammer, ni 32-godišnji Paul Nardi, ali niti 24-godišnji Joe Walsh. A prva dvojica još napuštaju klub ovoga ljeta. Dinamo ne planira raditi Nevistiću nikakve probleme, ali u Maksimiru još čekaju službenu ponudu Engleza.

Dinamov će kadar sljedeće sezone, točnije već od početka priprema biti jači za dva, možda i tri igrača. Robert Mudražija i Lukas Kačavenda završili su svoje posudbe na Cipru i u Austriji, pa se vraćaju kući. Pitanje je do kada, koliko će se obojica uspjeti na pripremama nametnuti Mariju Kovačeviću. Mudražija je već u petak bio u Maksimiru, doduše samo kako bi pokupio zlatnu medalju za naslov prvaka, kao i Sandro Kulenović.

A u Maksimir bi se mogao vratiti i Gonzalo Villar. Španjolski veznjak, prema našim saznanjima, nema klauzulu prema kojoj bi ga Elche bio obvezan otkupiti od Dinama (iako su ostali u La Ligi), ali to bi se ipak moglo dogoditi. Villar je u završnici sezone odradio važnu rolu u Elcheu, u španjolskom prvoligašu ga svakako žele zadržati i sljedeće sezone. I tu bi "modrima" trebalo nešto kapnuti...