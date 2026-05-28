Obavijesti

Sport

Komentari 14
NEKOLIKO JE OPCIJA

ANKETA Stigao novi prijedlog u zagrebačkoj skupštini. Kako bi se trebala zvati Kranjčevićeva?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA Stigao novi prijedlog u zagrebačkoj skupštini. Kako bi se trebala zvati Kranjčevićeva?
Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nekoliko je potencijalnih imena koja su se do sada pojavila u javnosti. Novo je istaknuo zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Jonjić, koji smatra da bi se stadion trebao nazvati po Zboru narodne garde

Admiral

Dinamo se s 26. titulom oprostio od Maksimira. Iako će u sljedećoj sezoni barem polovicu utakmica igrati na njemu, u klubu se već spremaju za selidbu u novu Kranjčevićevu. Stadion među ulicama pjesnika odavno je poprimio oblik i potrebni su posljednji detalji da bi se dovršio. No to će još pričekati. Iako se nagađalo da bi mogao biti spreman do kraja godine, a u razgovorima se spominjala i mogućnost da se otvori prijateljskom utakmicom, rokovi će se u konačnici probiti. Sada se nagađa da bi trebao biti spreman za igru početkom 2027. godine, kada bi ondje prve utakmice trebali zaigrati Lokomotiva i Dinamo.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj
21
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Aktualizirala se i priča oko imena na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, gdje je Tomislav Jonjić predložio da novi stadion u Kranjčevićevoj ulici ponese ime Zbora narodne garde. Prijedlog je uputio povodom 35. obljetnice prvog postrojavanja ZNG-a, koje se održalo upravo na tom stadionu 28. svibnja 1991. godine. Nije to jedini prijedlog. Ranije se već spominjalo kako bi se stadion mogao zvati po legendarnom Zlatku Cici Kranjčaru, Dražanu Jerkoviću, Miroslavu Ćiri Blaževiću, ali i po NK Zagrebu.

- Naravno da je dobro da ima više prijedloga, ali ustrajem da nema nijednog događaja važnijeg od prvog postrojavanja i početka obrane. Ne tražim od vas odluku, već političko stajalište - rekao je Jonjić.

OBJASNIO I ZAŠTO Sergej Jakirović: Za Dinamo ovo može biti najgora situacija...
Sergej Jakirović: Za Dinamo ovo može biti najgora situacija...

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević načelno je podržao prijedlog i naglasio kako postoji više potencijalnih imena kojima bi se stadion mogao nazvati.

- Vi sada predlažete Zbor narodne garde. Tamo postoji i ploča koju ćemo vratiti nakon rekonstrukcije stadiona. Taj stadion je dobra stvar, Zagreb će ga dobiti nakon 50 godina i nisam za podjele. O imenu ćemo hladne glave - odgovorio je.

Nakon sjednice bivši kandidat za predsjednika Hrvatske Jonjić kazao je kako je osnivanje ZNG-a bilo temelj stvaranja hrvatske vojske, a kako su prvi put postrojeni ondje, smatra da je to prigodan naziv. Postoji mogućnost da će u odluci sudjelovati i građani glasanjem putem platforme e-Građani.

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho
STRAHOTA

VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Strašan incident dogodio se u 15. minuti utakmice kada su Grobari bacili na teren topovski udar koji je eksplodirao pored Frana Mileta
UŽIVO Transferi: Hajduk je na pragu prvog ljetnog pojačanja
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk je na pragu prvog ljetnog pojačanja

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026