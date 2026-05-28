ANKETA Stigao novi prijedlog u zagrebačkoj skupštini. Kako bi se trebala zvati Kranjčevićeva?

Dinamo se s 26. titulom oprostio od Maksimira. Iako će u sljedećoj sezoni barem polovicu utakmica igrati na njemu, u klubu se već spremaju za selidbu u novu Kranjčevićevu. Stadion među ulicama pjesnika odavno je poprimio oblik i potrebni su posljednji detalji da bi se dovršio. No to će još pričekati. Iako se nagađalo da bi mogao biti spreman do kraja godine, a u razgovorima se spominjala i mogućnost da se otvori prijateljskom utakmicom, rokovi će se u konačnici probiti. Sada se nagađa da bi trebao biti spreman za igru početkom 2027. godine, kada bi ondje prve utakmice trebali zaigrati Lokomotiva i Dinamo.

Aktualizirala se i priča oko imena na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, gdje je Tomislav Jonjić predložio da novi stadion u Kranjčevićevoj ulici ponese ime Zbora narodne garde. Prijedlog je uputio povodom 35. obljetnice prvog postrojavanja ZNG-a, koje se održalo upravo na tom stadionu 28. svibnja 1991. godine. Nije to jedini prijedlog. Ranije se već spominjalo kako bi se stadion mogao zvati po legendarnom Zlatku Cici Kranjčaru, Dražanu Jerkoviću, Miroslavu Ćiri Blaževiću, ali i po NK Zagrebu.

- Naravno da je dobro da ima više prijedloga, ali ustrajem da nema nijednog događaja važnijeg od prvog postrojavanja i početka obrane. Ne tražim od vas odluku, već političko stajalište - rekao je Jonjić.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević načelno je podržao prijedlog i naglasio kako postoji više potencijalnih imena kojima bi se stadion mogao nazvati.

- Vi sada predlažete Zbor narodne garde. Tamo postoji i ploča koju ćemo vratiti nakon rekonstrukcije stadiona. Taj stadion je dobra stvar, Zagreb će ga dobiti nakon 50 godina i nisam za podjele. O imenu ćemo hladne glave - odgovorio je.

Nakon sjednice bivši kandidat za predsjednika Hrvatske Jonjić kazao je kako je osnivanje ZNG-a bilo temelj stvaranja hrvatske vojske, a kako su prvi put postrojeni ondje, smatra da je to prigodan naziv. Postoji mogućnost da će u odluci sudjelovati i građani glasanjem putem platforme e-Građani.

