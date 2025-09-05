Obavijesti

ZADNJEG DANA MERCATA

Doznajemo: Iker Almena novi je igrač Hajduka! Potpis je već pao

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Doznajemo: Iker Almena novi je igrač Hajduka! Potpis je već pao
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-

Iker Almena stiže u Hajduk na posudbu! Mladi Španjolac želi povratak u formu i novi transfer, a Rakitić ga uvjerio da je Hajduk prava prilika. Hoće li Almena zablistati na Poljudu

Iker Almena (21) prošao je liječnički pregled i potpisao ugovor s Hajdukom, doznaju 24sata. Čeka se samo formalna razmjena dokumentacije između dvaju saveza da bi cijeli posao i službeno bio potvrđen. Štoviše, na stranici HNS-a već je unesen kao nogometaš Hajduka, priložili su i njegovu fotografiju u bijelom dresu.

Već smo pisali da mladi Španjolac u Hajduk dolazi na posudbu do kraja sezone, kao i da se uklapa u financijske gabarite koje su čelnici Hajduka postavili za sve nove igrače, a ako proigra i ako se nakon sezone proda u neki drugi klub, Hajduku pripada za sada nepoznati dio odštete. 

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

POJAČANJE IZ S. ARABIJE Novi Španjolac stiže u Hajduk. Otkrivamo detalje transfera...
Novi Španjolac stiže u Hajduk. Otkrivamo detalje transfera...

Krilni napadač saudijskog Al-Qadsiaha od početka prijelaznog roka bio je velika želja Gorana Vučevića i Ivana Rakitića ali se njegovo dovođenje isprva činio nemogućom misijom, u prvom redu zbog financijskih razloga. Almena je mlad, hitar, jako moćan u driblingu i prodoru po boku..., bio je i velika nada Girone ali se prošlog ljeta na iznenađenje mnogih odlučio prihvatiti izdašnu ponudu saudijskog prvoligaša, koji je za njega Gironi platio pet milijuna eura a njemu dao milijunski četverogodišnji ugovor. 

Friendly football match - Napoli vs Girona
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-

Ali s obzirom na veliki broj stranaca u klubu i ograničenje njihovog broja u saudijskoj ligi, Almena nije baš previše igrao, pogotovo ne na svojoj prirodnoj poziciji, ali Al – Qadsiaha ga se unatoč tome nije bila spremni odreći bez odštete. Posudbe su mu kao rješenje nudili i neki drugi europski klubovi, ali Almena je izabrao upravo Hajduk, a kao i u slučaju Huga Guillamona i Edgara Gonzaleza presudila je "španjolska veza" - Vučević, Rakitić, Boada, Garcia... koji su bili garancija mladom igraču i njegovim agentima da će dobiti priliku vratiti se u nekadašnju formu i dobrim igrama u dresu Hajduka napraviti novi iskorak nakon sezone stagnacije.  

- LaLiga - Atletico Madrid vs Girona FC
Foto: Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a

Novac koji će zaraditi neće biti ni izbliza onome što bi dobio u Saudijskoj Arabiji, gdje ga ugovor za Al-Qadsiah veže sve do ljeta 2028. godine, ali ga je Rakitić u razgovoru uvjerio da je Hajduk prava sredina koja mu može poslužiti kao odskočna daska za neki novi transfer. Posao s Hajdukove strane izgleda jako dobro, praktično su za isti novac otpustili Yassine Benrahoua kojem je sljedećeg ljeta isticao ugovor, a dobili mladog i potentnog igrača na kojem potencijalno mogu i zaraditi, naravno, ako Almena proigra i napravi transfer. Almena je pak dobio novu priliku za dokazivanje i mogućnost da se vrati u španjolski nogomet već sljedeće sezone, što je njegova velika želja. 

Foto: Instagram

