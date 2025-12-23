Obavijesti

Doznajemo: Kačavenda raskida posudbu u LASK-u, ide u Osijek?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Osječani ove zime žele dovesti dokazana prvoligaška imena, ali i karakterne igrače koji će 'krvavih koljena' napuštati teren. Kačavenda svakako spada u skupinu takvih nogometaša...

U Osijeku dosta zanimljivih novosti. Borna Barišić (33) već je potpisao novi ugovor s posljednjeplasiranom momčadi HNL-a, a čini se kako su na Opus Areni ozbiljno "zasukli rukave". I kako do početka priprema žele Željku Sopiću omogućiti još nekoliko kvalitetnih, za domaću razinu i dokazanih igrača.

Kako saznajemo, proljetni dio sezone u Osijeku bi trebao provesti Lukas Kačavenda (22). Dinamov veznjak nije se naigrao na posudbi u LASK-u, pa će njegova suradnja s Austrijancima uskoro biti okončana. Kačavenda je u LASK-u skupio tek sedam nastupa, upisao po jedan gol i asistenciju. Ali, na njega su tamo računali isključivo kao - lijevo krilo!?

'NE BUDITE TUŽNI' Sopić: Dovest ćemo ratnike koji će vratiti klub gdje mu je mjesto
Sopić: Dovest ćemo ratnike koji će vratiti klub gdje mu je mjesto

Sopić je dobro upoznat s kvalitetama talentiranog veznjaka koji može pokriti nekoliko pozicija u veznom redu, te koji karakterno po svemu paše njegovoj momčadi. Trener Osijeka je proteklih dana zavapio kako u svojoj momčadi na proljeće želi "ratnike", igrače koji će "gristi travu" i "krvavih koljena" napuštati teren, Kačavenda je svakako jedan od takvih. I do ljeta bi trebao na posudbu u Osijek.

POVRATAK JE BLIZU Sopić dovodi igrače za ostanak u ligi, uskoro stiže bivši HNL as?
Sopić dovodi igrače za ostanak u ligi, uskoro stiže bivši HNL as?

Veliki problem u igri Osijeka je i napadački dio igre, Osječanima nedostaju - golovi. OK, ofenzivni dio momčadi bit će na proljeće jači za spremnog i motiviranog Antona Matkovića, a na Opus Arenu bi trebao i Tonio Teklić (26). Nekadašnji igrač Hajduka i Varaždina ne kotira najbolje u vizijama Igora Jovićevića u poljskom Widzew Lodzu, pa bi i on vrlo brzo trebao put Osijeka. 

OSTALO

