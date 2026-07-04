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POTRES NA POLJUDU

Hajduk nakon incidenta: Marko Livaja se vraća na treninge. Prvi trening Hajduka: Nema Livaje!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hajduk nakon incidenta: Marko Livaja se vraća na treninge. Prvi trening Hajduka: Nema Livaje!
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk je u službenom priopćenju najavio kako će se Livaja momčadi priključiti poslije povratka iz Slovenije

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Marko Livaja (32) danas se nije pojavio na treningu prve momčadi Hajduka, iako se očekivalo da će se priključiti radu nakon što je ranije udaljen s priprema u Sloveniji, doznaje Dalmatinski portal. Kapetan Hajduka trebao se vratiti u trenažni proces nakon novih razgovora s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem. Livaja je sa menadžerom u posljednjih nekoliko dana dvaput razgovarao s prvim čovjekom splitskog kluba, no zasad nije poznato zbog čega se jutros nije pojavio na treningu.

S Poljuda se očekuje službeno objašnjenje. U ovom trenutku nije poznato znači li Livajin izostanak novi zaplet u slučaju koji već danima potresa Hajduk ili je riječ o privremenoj situaciji. Podsjetimo, Livaja je proteklog vikenda ranije napustio pripreme na Bledu. Hajduk je tada objavio da je odluku donio zbog kršenja klupskoga disciplinskog pravilnika i nepoštivanja pravila određenih tijekom boravka na pripremama.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Klub je naknadno detaljnije objasnio da je osam igrača, među kojima je bio i Livaja, prekršilo pravilo o odlasku u sobe nakon momčadskog druženja tijekom kojega su zajedno gledali utakmicu hrvatske reprezentacije. Trener Gonzalo García i sportski direktor Robert Graf predviđenu su novčanu kaznu zamijenili blažom mjerom, odnosno trkačkim treningom. Prema klupskom priopćenju, Livaja je trening prekinuo, neprimjereno se obratio najprije sportskom direktoru, a potom i treneru te samovoljno napustio trening.

"Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

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Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije .

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening", stajalo je u priopćenju Hajduka.

Split, 080326. Poljud Stadium. Football match of the 25th round of the SuperSport HNL, Hajduk - Dinamo. In the photo: pl
Foto: IMAGO/Tom Dubravec/IMAGOSPORT

Hajduk je dva dana poslije poručio da Livaja nije na transfernoj listi i da klub na njega računa u novoj sezoni. Zbog toga se očekivalo da će se vratiti treninzima prve momčadi i konkurirati za nadolazeću utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Žiline, koja je na rasporedu 9. srpnja u 20 sati.

Hoće li se to doista dogoditi, zasad ostaje nejasno. Hajduk je u međuvremenu odradio uspješne pripreme i pobijedio u sve tri prijateljske utakmice, protiv doprvaka Ukrajine i Sjeverne Makedonije te prvaka Slovenije, ali slučaj Livaja i dalje je glavna tema na Poljudu.
 

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