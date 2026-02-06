Ne mogu utjecati na to što pišu grčki mediji. Livaja je apsolutna legenda u Grčkoj, izuzetno ga cijene kao igrača. Donio je AEK-u titulu nakon 24 godine, kaže nam Vincenzo Cavaliere, Livajin menadžer
DOZNAJEMO Livaja ostaje u Hajduku! Transfer u Grčku nemoguć je iz nekoliko razloga
Htjeli su ga mnogi klubovi, među njima i Dinamo, ali Adriano Jagušić (21) karijeru će nastaviti u Panathinaikosu koji će ga Slaven Belupu platiti 5,2 milijuna eura. Nakon što su doveli najtraženijeg igrača u HNL-u, grčki mediji su u petak ujutro lansirali senzacionalnu vijest kako grčki velikan želi i drugu zvijezdu HNL-a, kapetana Hajduka Marka Livaju (32)! Dodali su i kako su "bili" spremni pustiti svog najboljeg igrača i da su otvoreni pregovarati.
Ipak, doznajemo kako od ovog posla neće biti ništa, Livaja ostaje na Poljudu. Jedan od razloga je što prijelazni rok u Grčkoj završava danas u ponoć i jednostavno klubovi ne stignu dogovoriti transfer, a s druge strane, pregovori nikada nisu niti počeli. Stvar je jednostavna, Hajduk ne želi pustiti svog najboljeg igrača, kojeg ugovor veže do ljeta 2027. godine.
Kontaktirali smo i njegova menadžera Vincenza Cavaliera.
- Ne mogu utjecati na to što pišu grčki mediji. Livaja je apsolutna legenda u Grčkoj, izuzetno ga cijene kao igrača. Donio je AEK-u titulu nakon 24 godine. Bio je tri i pol godine zaredom nominiran za najboljeg igrača, najboljeg strijelca i za najbolju postavu. Nastavio je domonirati i u Hrvatskoj, gdje je nekoliko puta bio najbolji igrač i najbolji strijelac. Znači, već sedam godina je jedan od najboljih igrača u dvije različite nogometne lige. Nije ni čudno ako je Panathinaikos razmišljao o njemu - poručio nam je Cavaliere.
Otkako je 2021. godine došao u Hajduk, Livaja je godinama bio najbolji igrač i najbolji strijelac lige, no ove sezone više nema toliku ulogu u momčadi kao što je slučaj bio do sada. Od neospornog vođe splitskog kluba, Gonzalo Garcia posjeo ga je na klupu i drugima namijenio glavne uloge.
Ove sezone odigrao je tek 12 utakmica u HNL-u, zabio dva gola i dvaput asistirao. Nekoliko utakmica propustio je zbog ozljede, nakon toga se nije uspio nametnuti, ali činjenica je da mu Garcia ne vjeruje kao prethodni treneri i da se očito ne uklapa u njegove ideje. Upravo je i to razlog zašto još nije potpisao novi ugovor, kojim bi karijeru završio na Poljudu.
No, jasno je svima, klub će morati što prije definirati njegov status jer jednostavno nema smisla da najbolji igrač i ujedno najskuplji igrač lige sjedi na klupi, trati svoju klasu i opterećuje klupski budžet.
