DOZNAJEMO Livaja ostaje u Hajduku! Transfer u Grčku nemoguć je iz nekoliko razloga

Htjeli su ga mnogi klubovi, među njima i Dinamo, ali Adriano Jagušić (21) karijeru će nastaviti u Panathinaikosu koji će ga Slaven Belupu platiti 5,2 milijuna eura. Nakon što su doveli najtraženijeg igrača u HNL-u, grčki mediji su u petak ujutro lansirali senzacionalnu vijest kako grčki velikan želi i drugu zvijezdu HNL-a, kapetana Hajduka Marka Livaju (32)! Dodali su i kako su "bili" spremni pustiti svog najboljeg igrača i da su otvoreni pregovarati.

Pokretanje videa... 02:08 Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ipak, doznajemo kako od ovog posla neće biti ništa, Livaja ostaje na Poljudu. Jedan od razloga je što prijelazni rok u Grčkoj završava danas u ponoć i jednostavno klubovi ne stignu dogovoriti transfer, a s druge strane, pregovori nikada nisu niti počeli. Stvar je jednostavna, Hajduk ne želi pustiti svog najboljeg igrača, kojeg ugovor veže do ljeta 2027. godine.

Kontaktirali smo i njegova menadžera Vincenza Cavaliera.

- Ne mogu utjecati na to što pišu grčki mediji. Livaja je apsolutna legenda u Grčkoj, izuzetno ga cijene kao igrača. Donio je AEK-u titulu nakon 24 godine. Bio je tri i pol godine zaredom nominiran za najboljeg igrača, najboljeg strijelca i za najbolju postavu. Nastavio je domonirati i u Hrvatskoj, gdje je nekoliko puta bio najbolji igrač i najbolji strijelac. Znači, već sedam godina je jedan od najboljih igrača u dvije različite nogometne lige. Nije ni čudno ako je Panathinaikos razmišljao o njemu - poručio nam je Cavaliere.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Otkako je 2021. godine došao u Hajduk, Livaja je godinama bio najbolji igrač i najbolji strijelac lige, no ove sezone više nema toliku ulogu u momčadi kao što je slučaj bio do sada. Od neospornog vođe splitskog kluba, Gonzalo Garcia posjeo ga je na klupu i drugima namijenio glavne uloge.

Ove sezone odigrao je tek 12 utakmica u HNL-u, zabio dva gola i dvaput asistirao. Nekoliko utakmica propustio je zbog ozljede, nakon toga se nije uspio nametnuti, ali činjenica je da mu Garcia ne vjeruje kao prethodni treneri i da se očito ne uklapa u njegove ideje. Upravo je i to razlog zašto još nije potpisao novi ugovor, kojim bi karijeru završio na Poljudu.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

No, jasno je svima, klub će morati što prije definirati njegov status jer jednostavno nema smisla da najbolji igrač i ujedno najskuplji igrač lige sjedi na klupi, trati svoju klasu i opterećuje klupski budžet.