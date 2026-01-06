Doznajemo: Sigma Olomouc za Soldu nudi čak 2 mil. eura, ali transfer još nije blizu realizacije

Marko Soldo (22) jedan je od rijetkih igrača Dinama koji je ove zime dobio i službene ponude. Zahvalni veznjak "modrih" velika je želja Sigme Olomouc, češkog prvoligaša u koji je posljednjih godina ušao ozbiljan privatni kapital. Česi su tako u Maksimir poslali već nekoliko ponuda, posljednja glasi 2 milijuna eura i postotak od sljedećeg transfera.

No, cijeli transfer još nije tako blizu realizacije. Čelnici Sigme, u koju je nešto ranije ove zime za 2,5 milijuna eura, stigao i hrvatski reprezentativac do 21 godine Fabijan Krivak, ponudili su Dinamovom igraču i vrlo dobre uvjete, ali Soldo još nije prelomio, niti donio konačnu odluku o nastavku svoje karijere.

Mario Kovačević u svom kadru ima puno veznih igrača, za samo tri pozicije u veznoj liniji danas konkuriraju Mišić, Ljubičić, Bennacer, Zajc, Stojković, Villar, Mudražija i Soldo, po potrebi u sredini terena (kao "osmica" ili "desetka") može igrati i Vidović. A na pripremama se od mladih veznjaka tu još nalaze Šunta, Šutalo i Radoš.

Soldo u prvom dijelu sezone nije imao veliku minutažu u vizijama trenera "modrih", tijekom jeseni je upisao tek devet nastupa i 292 službene minute. U tom je periodu asistirao protiv Istre (3-0), dok je "highlight" jeseni imao početkom prosinca zabivši za konačnih 2-0 kod Gorice. A punu minutažu imao je tek protiv Betisa (1-3).

Pred Dinamovim je nogometašem sad važna odluka, ostati u Maksimiru i pokušati se izboriti za još više minuta u nastavku sezone ili se odlučiti za odlazak u Češku. U Maksimiru žele zaraditi novac prodajom nekih igrača, čini se kako čelni ljudi Dinama ne bi imali ništa protiv transfera 22-godišnjeg veznjaka. No, sve je samo na njemu. I tu je, za sada, sve otvoreno...