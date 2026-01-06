Rekonvalescenti Valinčić, Torrente i Lisica dobro se oporavljaju. Braniči će u Sloveniji raditi po posebnom programu. Vraća se i Cordoba, istaknuo je pomoćni trener Dinama
Kovačević će početak priprema pratiti iz Zagreba: 'Bit ćemo na vezi, gledat će videe s treninga'
Dinamo je danas započeo s pripremama. Momčad se okupila u Zagrebu, gdje je odradila uvodni trening, nakon kojega će se zaputiti u Čatež, gdje će odraditi glavni dio priprema. Ondje će ostati do 17. siječnja, a prvu utakmicu igraju već 22. siječnja, kada im u goste dolazi FCSB.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na početku priprema ipak neće biti glavnog trenera Marija Kovačevića, koji se razbolio. Njegovo je stanje pojasnila desna ruka, pomoćni trener Sandro Bloudek.
- Trener je dobio virozu, ima temperaturu i momčadi će se priključiti za nekoliko dana, kada se bude bolje osjećao - rekao je Bloudek.
Jeste li se dogovorili kako ćete prve dane priprema odraditi bez njega?
- Sve smo dogovorili i imamo plan priprema spreman. Sve radimo u dogovoru s trenerom. Nakon treninga dobit će izvještaj, a imat će priliku i gledati pripreme jer se svaki trening snima. On je s nama, iako ne fizički.
Što očekujete od priprema?
- Bit će dosta kratke i atipične. Imamo manje od dva tjedna da se pripremimo za utakmicu protiv Steaue. Igrači su u jako dobrom fizičkom stanju, pauza je bila kratka, tako da ćemo samo nastaviti tamo gdje smo stali.
Odlučili ste se za Čatež, a ne za udaljenije lokacije.
- Lokacija je jako blizu, vremenski uvjeti slični su kao u Zagrebu. Tereni su grijani, tako da nećemo imati problema sa snijegom i ledom.
O mogućim pojačanjima nije htio govoriti
Na što ćete se fokusirati tijekom priprema?
- S glavnim trenerom i analitičarima analizirali smo neke stvari, prije svega taktičke detalje koje možemo doraditi kako bismo bili još bolji. Mi smo nova momčad i treba vremena. S kondicijskog aspekta također ćemo vidjeti gdje možemo napredovati. To su sitnice koje želimo popraviti kako bismo podigli razinu igre.
Na pitanje o dolascima i odlascima igrača iz Dinama nije htio govoriti, kao ni o eventualnim željama kluba. Pomoćni trener potvrdio je da je zasad planirana samo jedna pripremna utakmica, koju će “modri” odigrati protiv Hartberga.
Na početku prvenstva čeka vas zahtjevan raspored.
- Idemo utakmicu po utakmicu. Sada je najvažnije da svi budu zdravi i da se dobro pripremimo za europsku utakmicu. U Dinamu se mora pobjeđivati, svjesni smo pritiska i spremni smo na to. Znamo što se očekuje, a znaju i igrači. Početak mora biti dobar, ali jednako tako moramo imati i dobru igru.
Kakva je situacija s Valinčićem i Torrenteom?
- Oni idu s nama na pripreme i radit će po posebnom programu. S nama ide i Córdoba, koji će također raditi individualno. Svi se dobro oporavljaju.
Kada se očekuje povratak Lisice?
- I on se dobro oporavlja, stanje je bolje nego što smo očekivali. Sada će obaviti dodatne testove i očekujemo da će se u kratkom roku priključiti momčadi - zaključio je Bloudek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+