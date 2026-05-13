DOZNAJEMO Sjajne vijesti za Dalića i 'vatrene', Gvardiol već večeras u prvih 11 Man. Cityja!

Joško Gvardiol (24) danas će se, u prvenstvenom dvoboju Manchester Cityja i Crystal Palacea, vratiti na travnjak! Kako doznajemo, Josep Guardiola je najskupljeg hrvatskog nogometaša uvrstio u kadar za današnju utakmicu, vrlo važan dvoboj u kojem "građani" traže novu pobjedu, priključak za vodećim Arsenalom. I ne samo to, nego je i u prvih 11. Samo 130 dana nakon ozljede.

Naš je branič konačno potpuno spreman i za najteže ispite. Sjajne su to vijesti za hrvatski nogomet i izbornika Zlatka Dalića, prilično je sigurno kako će Gvardiol večeras ili u preostale tri službene utakmice Manchester Cityja (finale FA kupa s Chelseajem, premierligaški dvoboji s Bournemouthom i Aston Villom) dobiti određene minute, hvatati formu za Svjetsko prvenstvo u SAD-u.

Jedan od najvažnijih igrača Manchester Cityja ozlijedio se u premierligaškoj utakmici protiv Chelseaja (1-1) 4. siječnja, naš je branič tog dana zaradio prijelom tibije (goljenične kosti), tjedan dana kasnije bio i operiran u Londonu. A danas, samo četiri mjeseca kasnije, Joško je "opet u modi", opet spreman i za najzahtjevnije dvoboje u finišu sezone.

Zlatko Dalić ovu je vijesti dočekao u Osijeku gdje je na Opus Areni prisustvovao finalu hrvatskog nogometnog kupa, dvoboju Dinama i Rijeke. Hrvatska će, sasvim jasno, s Gvardiolom biti puno snažnija na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, više nema nikakvih prepreka za Joškov povratak na stare staze. I u pravu formu s kojom je postao i najskuplji branič u nogometnoj povijesti.