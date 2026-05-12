INTERES VELIKANA

Doznajemo: Španjolci u lovu na dinamovca, pratili ga i u derbiju

Piše Hrvoje Tironi,
Doznajemo: Španjolci u lovu na dinamovca, pratili ga i u derbiju
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marko Soldo ove je sezone sakupio 31 utakmicu za Dinamo, u tom periodu postigao i tri gola. Na zimu je odbio transfer u Sigmu Olomouc, a Španjolci su ozbiljno zagrizli...

Marko Soldo (22) mogao bi već ovoga ljeta napustiti Dinamo. Kako saznajemo, veznjak "modrih" je velika želja - Betisa! Dapače, predstavnici španjolskog prvoligaša već su nekoliko puta pratili Dinamovog nogometaša, a proteklog su vikenda bili i na velikom derbiju protiv Hajduka. I Soldo je jedan od glavnih "pickova" Španjolaca već ovoga ljeta.

Soldo je prošle sezone odradio sjajnu sezonu u Osijeku (43 utakmice, osam golova), iza sebe ima već 105 prvoligaških nastupa (branio još boje Šibenika i Gorice), i cijelo je vrijeme na radaru inozemnih klubova. Još na zimu mogao je napustiti Maksimir i zaputiti se u redove češkog prvoligaša Sigme Olomouc, ali se želio nametnuti u Dinamu.

Ove sezone u vizijama Marija Kovačevića nije imao glavnu rolu, trener "modrih" u sredini terena prednost je davao Mišiću, Zajcu, Stojkoviću, Bennaceru..., ranije i Ljubičiću i Villaru, ali Soldo u drugom dijelu sezone marljivo skuplja minute. I za sada je u Dinamovom dresu sakupio 31 utakmicu, postigao tri gola. Tržišna vrijednost iznosi mu 1,3 milijuna eura, ali Španjolci su spremni dati i više...

