Pep je s razlogom zabrinut! Evo što će mu nedostajati bez Joška Gvardiola. Pogledajte statistiku

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) ozlijedio se u derbiju 20. kola Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. Utakmica je završila 1-1 nakon što je Enzo Fernandes poravnao u 94. minuti, dok je "građane" u vodstvo doveo Tijjani Reijnders. Ipak, trener Cityja, Pep Guardiola, zabrinut je zato što je zbog ozljede iz igre morao izaći njegov ponajbolji igrač, Gvardiol.

Gvardiol nije mogao samostalno napustiti travnjak, a španjolski stručnjak priznao je nakon utakmice kako situacija ne izgleda dobro. Ipak, potrebno je pričekati nalaze daljnjih pretraga koje će otkriti ozbiljnost ozljede asa ''vatrenih''. Talijanski insajder Fabrizio Romano javlja kako bi ''vatreni'' trebao propustiti nekoliko tjedana akcije.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

Joško je i prošle sezone bio ponajbolji igrač Cityja, ali ove je sezone zasjao u novoj ulozi. Preselio je s lijevog beka na poziciju lijevog stopera i brzo pokazao svestranost. Jasno, mi u Hrvatskoj dobro znamo kako Joško itekako dobro može pokriti obje pozicije, ali činjenica je kako je od kolovoza 2023., kada je postao najskuplji branič svih vremena, uglavnom igrao na poziciji lijevog beka u Engleskoj.

Iako igra na poziciji stopera, Gvardiol je ključan igrač za napad Pepa Guardiole. Joško je jedan do najboljih braniča na svijetu s loptom u nogama, sjajno čita igru i iskorištava prostor ispred sebe. Njegove tehničke sposobnosti ključne su za izgradnju Cityjevih napada.

Foto: David Klein/REUTERS

Osim toga, Gvardiol briljira u obrambenim reakcijama ove sezone. Po utakmici otklanja više od tri opasne situacije, a briljira i u duelima. Sve će to Guardiola teško nadomjestiti ako će Gvardiol duže izbivati s travnjaka. Engleski medilji nagađuju kako je riječ o ozljedi gležnja, ali jasnija će ozbiljnost povrede biti nakon dodatnih pregleda.