Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

Piše Tomislav Gabelić, Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

Derbi Dinama i Rijeke (2-1) u 12. kolu HNL-a podigao je puno prašine. Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme i klub s Kvarnera je po igri bio bliže preokretu nego 'modri' novom vodstvu, no trenutak genijalnosti Arbera Hoxhe riješio je derbi.

Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio penalizirati divljanje kapetana Dinama Josipa Mišića, koji je u 78. minuti prvo grubo faulirao Tonija Fruka, a potom pljusnuo prvo Justasa Lasickasa, zatim i Antu Majstorovića.

Nastao je opći kaos na terenu, suparnički igrači su se naguravali, a kada se situacija primirila Pajač je Mišiću dao žuti karton. Dobili su ga i Martin Zlomislić, Majstorović i Monsef Bakrar.

Nameće se pitanje kako je sudac Pajač propustio kazniti divljanje kapetana Dinama za koje i sami navijači 'modrih' smatraju da je trebalo biti isključenje.

Kako neslužbeno doznajemo, VAR se nije aktivirao jer su u sobi, u kojoj su sjedili Tihomir Pejin Kruno Šarić, smatrali da su sve tri situacije bile za žuti karton, a ne crveni, i očekivali su da će Pajač Mišiću dati dva žuta te ga isključiti.

To se, eto, nije dogodilo pa je bijesan kao nikad bio i predsjednik Rijeke Damir Mišković.

- Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije. Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo.

OSTALO

