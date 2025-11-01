Mišković zagrmio: Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam kažu odmah da znamo na čemu smo!

Dinamo je pobijedio Rijeku 2-1 u derbiju 12. kola HNL-a u susretu koji je izazvao puno prašine. Što kod navijača Dinama zbog neuvjerljive igre i puke sreće kojom su 'modri' pobijedili, što kod Riječana zbog lošeg suđenja suca Igora Pajača i VAR sobe u kojoj su bili Tihomir Pejin i Kruno Šarić.

Klub s Kvarnera nezadovoljan je tretmanom na Maksimiru, konkretno najviše zbog situacija oko kapetana Dinama Josipa Mišića, koji je imao nekoliko rubnih prekršaja za žuti karton. U 78. minuti prvo je napravio grub prekršaj nad Frukom, potom pljusnuo Lasickasa pa i Majstorovića. Dobio je samo žuti karton.

- Nismo se bunili gotovo niti jednom. Nismo se bunili kada je Petrovič dobio dvije, tri utakmice neigranja za prekršaj koji nije napravio. Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije - rekao je ljutiti predsjednik Rijeke Damir Mišković za Novi list pa dodao:

- Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Doslovno je pala krv kada je Majstorović dobio lakat u glavu. Pa je Čop dobio lakat u glavu i nikome ništa. I onda je Mišić dobio žuti karton, u sljedećoj sekundi nagazi Fruka, tri sekunde poslije toga gurne Lasickasa u glavu, a dvije sekunde poslije gurne Majstorovića rukom u glavu. I VAR šuti?!

Mišković smatra da su suci namjerno donijeli takve odluke.

- Ako već sudac, premda ne znam kako, nije vidio ništa od tih udaraca igrača Dinama u lice igrača Rijeke, onda su u VAR-u vidjeli sigurno kao što smo vidjeli svi mi koji smo gledali TV prijenos. Dakle, po meni je jasno kako u pitanju nije nikakva pogreška, nego očita namjera.

Predsjednik Rijeke nije htio skrivati veliko nezadovoljstvo.

- Dakle, protivnički igrač koji je trebao dobiti tri crvena kartona u desetak sekundi, dobio je samo žuti. I to u trenutku kada smo izjednačili i izrazito dominirali utakmicom. Ovo je sramota za sudačku organizaciju. Neka daju Dinamu prvenstvo, ako tako mora biti, ali neka nam onda to jasno i glasno kažu i neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo žuti karton.

Za kraj je zaključio.

- Sada neka me slobodno kazne zbog ovoga što sam rekao. Šutim na desetine pogrešaka, ali na namjerno oštećivanje Rijeke više neću šutjeti. Sramota je da HNS i naši klubovi, među kojima su mnogi privatnici koji ulažu velik novac u iste te klubove, trpe ovakve namjerne sudačke odluke, a ta sramota onda ide u cijeli svijet. Neka mi slobodno u lice bilo tko kaže, ako mu smeta to što je Rijeka prvak, što je osvajač Kupa i što je u jasnom pohodu prema vrhu hrvatskog nogometa i ove sezone. Ne znam što misle suci, ali u ovo sam siguran: Rijeka je prevelik klub da bi se sudačka organizacija i “gospoda suci” sprdali s nama. Neka me kazne, ali dok se ne prestane s namjernim oštećivanjem od strane sudaca, ja šutjeti više neću.