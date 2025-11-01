Obavijesti

Sport

Komentari 32
BIJESAN KAO NIKAD

Mišković zagrmio: Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam kažu odmah da znamo na čemu smo!

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 2 min
Mišković zagrmio: Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam kažu odmah da znamo na čemu smo!
Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

DINAMO - RIJEKA 2-1 Neka me slobodno kazne. Šutim na desetine pogrešaka, ali na namjerno oštećivanje Rijeke više neću šutjeti. Ovo je sramota sudačke organizacije, kaže Damir Mišković

Dinamo je pobijedio Rijeku 2-1 u derbiju 12. kola HNL-a u susretu koji je izazvao puno prašine. Što kod navijača Dinama zbog neuvjerljive igre i puke sreće kojom su 'modri' pobijedili, što kod Riječana zbog lošeg suđenja suca Igora Pajača i VAR sobe u kojoj su bili Tihomir Pejin i Kruno Šarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Rijeka 2-1

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 02:07
Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Klub s Kvarnera nezadovoljan je tretmanom na Maksimiru, konkretno najviše zbog situacija oko kapetana Dinama Josipa Mišića, koji je imao nekoliko rubnih prekršaja za žuti karton. U 78. minuti prvo je napravio grub prekršaj nad Frukom, potom pljusnuo Lasickasa pa i Majstorovića. Dobio je samo žuti karton.

- Nismo se bunili gotovo niti jednom. Nismo se bunili kada je Petrovič dobio dvije, tri utakmice neigranja za prekršaj koji nije napravio. Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije - rekao je ljutiti predsjednik Rijeke Damir Mišković za Novi list pa dodao:

REAKCIJE S MAKSIMIRA Trener Rijeke zagrmio: Jesu li uopće to gledali?! Kovačević: Tko misli drugačije, vara se...
Trener Rijeke zagrmio: Jesu li uopće to gledali?! Kovačević: Tko misli drugačije, vara se...

- Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Doslovno je pala krv kada je Majstorović dobio lakat u glavu. Pa je Čop dobio lakat u glavu i nikome ništa. I onda je Mišić dobio žuti karton, u sljedećoj sekundi nagazi Fruka, tri sekunde poslije toga gurne Lasickasa u glavu, a dvije sekunde poslije gurne Majstorovića rukom u glavu. I VAR šuti?!

Mišković smatra da su suci namjerno donijeli takve odluke.

- Ako već sudac, premda ne znam kako, nije vidio ništa od tih udaraca igrača Dinama u lice igrača Rijeke, onda su u VAR-u vidjeli sigurno kao što smo vidjeli svi mi koji smo gledali TV prijenos. Dakle, po meni je jasno kako u pitanju nije nikakva pogreška, nego očita namjera.

VELIKA GALERIJA S MAKSIMIRA FOTO Žestoki derbi: Šamaranje, eurogolovi, baklje... Pogledajte kaos i reakcije igrača u Zagrebu
FOTO Žestoki derbi: Šamaranje, eurogolovi, baklje... Pogledajte kaos i reakcije igrača u Zagrebu

Predsjednik Rijeke nije htio skrivati veliko nezadovoljstvo.

- Dakle, protivnički igrač koji je trebao dobiti tri crvena kartona u desetak sekundi, dobio je samo žuti. I to u trenutku kada smo izjednačili i izrazito dominirali utakmicom. Ovo je sramota za sudačku organizaciju. Neka daju Dinamu prvenstvo, ako tako mora biti, ali neka nam onda to jasno i glasno kažu i neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo žuti karton.

Za kraj je zaključio.

- Sada neka me slobodno kazne zbog ovoga što sam rekao. Šutim na desetine pogrešaka, ali na namjerno oštećivanje Rijeke više neću šutjeti. Sramota je da HNS i naši klubovi, među kojima su mnogi privatnici koji ulažu velik novac u iste te klubove, trpe ovakve namjerne sudačke odluke, a ta sramota onda ide u cijeli svijet. Neka mi slobodno u lice bilo tko kaže, ako mu smeta to što je Rijeka prvak, što je osvajač Kupa i što je u jasnom pohodu prema vrhu hrvatskog nogometa i ove sezone. Ne znam što misle suci, ali u ovo sam siguran: Rijeka je prevelik klub da bi se sudačka organizacija i “gospoda suci” sprdali s nama. Neka me kazne, ali dok se ne prestane s namjernim oštećivanjem od strane sudaca, ja šutjeti više neću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025