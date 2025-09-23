Dragić: Sa Splitom želim naslov prvaka, od reprezentacije sam odustao, a Dončiću treba pomoć

Pomalo nestvarno zvučala je vijest da je Zoran Dragić, nekadašnji slovenski reprezentativac s bogatim iskustvom igranja u NBA ligi i Euroligi, pojačao momčad Splita. Dragić je igrao za Slovan, Krku, Unicaju, Phoenix Sunse, Miami Heat, Khimki, Olimpiju Milano, Anadolu Efes, Baskoniju, Žalgiris i Cedevitu Olimpiju. Iako je nedavno proslavio 36. rođendan, Dragić je u dobroj formi i sigurno će biti jedna od bitnih poluga u momčadi Dina Repeše te pomoć i podrška mladim igračima.

- Razgovarao sam s ljudima iz uprave i jasno je da od nas očekuju iskorak u ovoj sezoni. Lani su osvojili Kup, sada želimo uzeti i prvenstvo i drago mi je da sam tu. Dinu Repešu poznajem odavno, još dok sam radio s njegovim ocem Jasminom u Unicaji i Milanu. Sviđa mi se kako njih dvojica razmišljaju o košarci, sviđaju mi se i njihovi treninzi i to je presudilo da dođem. Naravno, Split je lijep grad, blizu sam kuće, ovdje mi je i obitelj... Nadam se da će ovo na koncu biti jedna lijepa priča koja će završiti s trofejem u našim rukama.

Ostalo je nejasno zbog čega niste bili dio slovenske reprezentacije na Eurobasketu, bili ste na pripremama, očekivali smo vas u sastavu?

- Ja sam tako odlučio, to su neke moje stvari i nesuglasice sa Savezom i ne bih puno pričao o tome. Tako je, kako je...

Foto: Luka Mladinić

Ima li to veze s vašim bratom Goranom koji nije dobio zasluženu pažnju i respekt Saveza za sve što je dao reprezentaciji?

- Glupo mi je pričati o tome. Ima tu dosta stvari, ali ne želim ići dalje. Kod nas u Sloveniji u ovakvim prilikama kažemo: "Natočimo čašu čistog vina." Nije dobio zasluženi respekt iako je toliko godina igrao i toliko dao za svoju državu..., ali je zadržao čist obraz. Neću se više vraćati na tu priču, to ostaje u prošlosti. S ljudima koji sada vode Savez ne želim imati ništa.

Ulazi li brat u top tri najveća slovenska košarkaša u povijesti? Konkurencija je velika, od Ive Daneua i Petera Vilfana, preko Jure Zdovca i Marka Milića, do Raše Nesterovića, Luke Dončića...

- On je kod mene uvijek u top tri jer mi je brat, ha, ha, ha... Šalim se, imao je sjajnu karijeru, u klubovima za koje je igrao, i u reprezentaciji. On je odveo Sloveniju do europskog naslova i po mom mišljenju sigurno ulazi u uski krug najboljih. Ali to je općenito jako teško pitanje, različite su ere. Kad je igrao Ivo Daneu, ja se nisam ni rodio, gledao sam ga samo na snimkama. Tada se igrala jedna košarka, Vilfan, Milić, Nesterović igrali su drugačije, Goran, Luka opet drugačije...

Foto: Luka Mladinić

Je li ispadanje Slovenije od Njemačke u četvrtfinalu Eurobasketa neuspjeh?

- Ne bih rekao. Cilj je uvijek bio ući u četvrtfinale, a u jednoj utakmici može se dogoditi svašta. Izgubili su od kasnijeg prvaka Njemačke, a dogodila su se i puno veća iznenađenja, ispale su i neke druge reprezentacije...

Kako gledate na fenomen Luke Dončića, nije tip atlete, ali trpa i dominira na svim razinama?

- Znam ga "sto godina" i mogu reći da je vrhunski talent. Kao Jokić, nije atleta, ali ima iznimnu košarkašku inteligenciju i lakoćom pobjeđuje atlete. Naoko izgleda da mu je sve jednostavno, da svaki njegov koš ulazi slučajno, ali nema tu slučaja. On ima nevjerojatan talent za košarku. Na njega ne utječe ni koji kilogram viška, ni snaga suparnika, sve nadoknađuje i pobjeđuje talentom.

Dojam je da je ozbiljno shvatio svoju ulogu u Lakersima u narednoj sezoni, sprema se...?

- Teško mi je pričati o njemu, nisam toliko unutra, ali vidjeli ste u reprezentaciji da je lopta stalno u njegovim rukama, što možda nije dobro za ostale... Tako će biti i u Lakersima. Vidjet ćemo što će se događati. U NBA ligi jedan ili dva igrača teško mogu odvesti franšizu do naslova. I LeBron je morao otići iz Clevelanda u Miami gdje je imao pomoć Wadea i Bosha. Jordan je imao pomoć Pippena i Kukoča... Luka će svaki put biti na triple-double učinku, on će dati svoje, ali moraju mu pomoći i ostali...

Foto: Luka Mladinić

Hoćete li vi imati pomoć u Splitu?

- Svjestan sam da od mene očekuju da budem lider, ali košarka je momčadski sport. Tek upoznajem suigrače, imamo i iskustva i mladosti, cilj nam je biti što bolji u ABA ligi, a u Hrvatskoj osvojiti naslov prvaka. Bit će teško, znamo da Zadar već godinama ima dobru momčad i trenera, da su malo mijenjali i da dobro igraju, ali mi želimo napraviti iskorak. Od prve utakmice, od Samobora u petak, moramo graditi igru i pobjede.

U kakvoj ste vi formi, spremali ste se za Eurobasket, znači da ste blizu natjecateljske forme?

- Nisam u top formi, ali trenirao sam privatno sa svojim trenerom. Trebat će mi još desetak dana da upoznam momčad i uđem u top formu, ali sam zadovoljan.

Foto: Luka Mladinić

Je li vam brat bio uzor, jeste li se natjecali s njim u mladosti?

- Brat je stariji tri godine i sigurno sam uvijek želio biti kao on. Nije to uvijek bilo lako, ali me natjerao da radim više i jače, da dokažem da i ja imam svoj put. Mislim da mi je na koncu i uspjelo i sigurno da mi je on puno pomogao.

Gdje ste igrali najbolju košarku?

- Svugdje je bilo nekih čari i dobrih stvari, ali najbolje sam igrao u Španjolskoj. Ok, NBA je jedna viša razina, pogotovo organizacijski, o tome ne treba ni pričati, ali najbolje sam se osjećao i igrao u Španjolskoj.

Malo je poznato da je vaše ime upisano u povijesne NBA knjige po jednom neobičnom detalju?

- Da, u istom smo trenutku u dresu Phoenixa na utakmici s Philadelphijom na terenu bili Goran i ja te Markieff i Marcus Morris. Prvi put u povijesti NBA lige dva para braće skupa su zaigrala u petorci. Eto, bar u nečemu sam ušao u povijest, ha, ha, ha... - zaključio je Dragić.