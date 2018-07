Drama nigerijskog kapetana: Oteli su mi oca prije utakmice

Otac nigerijskog kapetana Johna Obi Mikela otet je prije utakmcie Nigerije i Argentine, potvrdila je tamošnja policija. Michael Obi i njegov vozač Ishaya John oteti su za vrijeme vožnje na cesti između Makurdija i Enugua, a otmičari su kao otkupninu tražili 28 tisuća dolara.

Međutim, zahvaljujući pravovremenoj reakciji policije, dvojac je spašen i sretno vraćen kući:

- Potvrđujemo kako je vijest o otmici istinita te kako su Michael Obi i Ishaya John spašeni. Prvotno su odvedeni u gusto šumsko područje, ali su naši ljudi dobro reagirali i nakon pucnjave iz vatrenog oružja, otmičari su svladani - rekao je policijski službenik Ebere Amaraizu.

#NGA captain John Obi Mikel played against #ARG last Tuesday with the knowledge that his father was being held for ransom:



