ZBOG RATA

Drama u Formuli 1: Upitne su dvije utrke na Bliskom istoku?

Piše Issa Kralj,
Foto: Hamad I Mohammed

Prve tri utrke sezone održavaju se u Australiji, Kini i Japanu, a onda se borba za naslov svjetskog prvaka seli u Bahrein i Saudijsku Arabiju. Zbog nastale situacije na Bliskom istoku održavanje te dvije utrke je upitno

Formula 1 se napokon vraća! Ovog vikenda vozači se nalaze u Melbourneu u Australiji gdje se 8. ožujka vozi prva utrka sezone. Međutim, umjesto uzbuđenja zbog novih bolida i borbi na stazi, paddockom dominira neizvjesnost uzrokovana eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Prve tri utrke sezone održavaju se u Australiji, Kini i Japanu, a onda se borba za naslov svjetskog prvaka seli u Bahrein i Saudijsku Arabiju. Vozači bi u Bahreinu trebali boraviti od 10. do 12. travnja kada je na rasporedu Velika nagrada Bahreina, a onda tjedan dana kasnije idu u Saudijsku Arabiju. 

Pre Season Testing
Foto: Jakub Porzycki

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) pomno prati razvoj situacije na Bliskom istoku te ističe kako je sigurnost vozača i osoblja Formule 1 na prvom mjestu. 

- Duboko smo ožalošćeni gubitkom života i stojimo uz pogođene obitelji i zajednice. U bliskom smo kontaktu s našim klubovima članovima, promotorima, momčadima i kolegama na terenu dok pažljivo i odgovorno pratimo razvoj događaja. Sigurnost i dobrobit vodit će naše odluke dok procjenjujemo nadolazeće događaje - stoji u izjavi predsjednika FIA-e Mohammeda Ben Sulayema.

Prema pisanju Sky Sportsa, u slučaju otkazivanja te dvije utrke koje se voze u travnju, neće biti organizirane zamjenske utrke. Veliki izazov predstavlja organizacija utrke u tako kratkom roku, a odluka otkazivanju predstavljala bi i značajan financijski udarac, s obzirom na to da naknade za domaćinstvo koje plaćaju ove dvije naftom bogate države premašuju sto milijuna dolara godišnje.

Ako se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu, vozači će imati pauzu od pet tjedana, odnosno, do 3. svibnja kada je na rasporedu Velika nagrada Miamija.

