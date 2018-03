Dražen Ladić: U kakvom sam odnosu s HNS-om? U dobrom

U Zagreb su se s američke turneje vratila samo dvojica hrvatskih reprezentativaca Filip Bradarić i Dominik Livaković, te članovi delegacije saveza. I - Dalićev pomoćnik Dražen Ladić.

On se u SAD-u, i to na utakmici s Meksikom, prvi put priključio stožeru kao Dalićev toliko željeni pomoćnik. U razgovoru za Novu TV o sapunici oko svoga imenovanja rekao je:

- Bilo je raznih razloga zašto se toliko otezalo, ne znam ni ja sve detalje, ali ne vrijedi se vraćati na to. Dalić je vodio svu komunikaciju sa savezom tako da ne mogu reći je li me netko stopirao. Ja sam u dobrom odnosu s HNS-om.

Pohvalio je pametan Bradarićev odgovor na komentar Ćorlukine kritike reprezentativcima koji su otišli, a onda objasnio kako su je doživjeli u stožeru:

- Ćorluka je osjetio, s obzirom na status u reprezentaciji, da ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Eh sad, to onda dobro dođe medijima jer oni to interpretiraju na svoj način, kome je to bila poruka i kakva. A on bi vam sam sad da ga pitate rekao da nije bilo nikakve poruke.

- Razlozi za insinuacije se mogu uvijek naći, ali i Njemačka je u drugoj utakmici imala sedam novih igrača, Island šest... Turneja je imala svoj cilj, a taj cilj ne bi ispunila da je obje utakmice počeo isti sastav.

- Znam dobar dio tih igrača iz mlade reprezentacije, sazrijeli su, drago mi je da sam u toj sredini opet. A igra će ovisiti o formi u klubu jer teško je u reprezentaciji u tih 7-10 dana steći formu, možeš je samo izbrusiti.

- Kod nas je nakon svake utakmice palac gore ili dolje, ili smo svjetski prvaci ili je tragedija. A nije tako. I Brazil i Senegal će poslužiti za postizanje optimalnog dojma koju momčad koristiti na SP-u.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.