Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR
Drogba ljut kao ris nakon ispadanja: 'Čemu služi VAR?'
Najbolji igrač Obale Bjelokosti u povijesti, legendarni Didier Drogba nije zadovoljan VAR-om i sudačkim epilogom nakon ispadanja njegove domovine od Norveške (2-1).
Smatra da nije dosuđen čisti jedanaesterac nad Nicolasom Pépéom.
- Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR - pita Drogba. Drogba je najbolji strijelac u povijesti Obale Bjelokosti za koju je zabio 65 pogodaka u 105 nastupa.
Honteux ce penalty non sifflet sur Nicolas Pépé pfffffff a quoi sert la VAR?!??!— Didier Drogba (@didierdrogba) June 30, 2026
Nakon što se Obala Bjelokosti pobjedom protiv Sudana (3:1) prvi put u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo, Drogba je uzeo mikrofon u svlačionici. Okružen suigračima iz svih dijelova zemlje, pred televizijskim kamerama koje su uživo prenosile slavlje, kleknuo je i uputio emotivan apel zaraćenim stranama da zaustave građanski rat. Pobunjenički sjever i vladajući jug su stvarno zaustavili sukob nakon njegovog apela.
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