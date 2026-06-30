Drogba ljut kao ris nakon ispadanja: 'Čemu služi VAR?'

Najbolji igrač Obale Bjelokosti u povijesti, legendarni Didier Drogba nije zadovoljan VAR-om i sudačkim epilogom nakon ispadanja njegove domovine od Norveške (2-1).

Smatra da nije dosuđen čisti jedanaesterac nad Nicolasom Pépéom.

- Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR - pita Drogba. Drogba je najbolji strijelac u povijesti Obale Bjelokosti za koju je zabio 65 pogodaka u 105 nastupa.

Honteux ce penalty non sifflet sur Nicolas Pépé pfffffff a quoi sert la VAR?!??! — Didier Drogba (@didierdrogba) June 30, 2026

Nakon što se Obala Bjelokosti pobjedom protiv Sudana (3:1) prvi put u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo, Drogba je uzeo mikrofon u svlačionici. Okružen suigračima iz svih dijelova zemlje, pred televizijskim kamerama koje su uživo prenosile slavlje, kleknuo je i uputio emotivan apel zaraćenim stranama da zaustave građanski rat. Pobunjenički sjever i vladajući jug su stvarno zaustavili sukob nakon njegovog apela.