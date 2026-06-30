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OBALA BJELOKOSTI ISPALA

Drogba ljut kao ris nakon ispadanja: 'Čemu služi VAR?'

Piše Filip Sulimanec,
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Drogba ljut kao ris nakon ispadanja: 'Čemu služi VAR?'
Foto: Instagram
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Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR

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Najbolji igrač Obale Bjelokosti u povijesti, legendarni Didier Drogba nije zadovoljan VAR-om i sudačkim epilogom nakon ispadanja njegove domovine od Norveške (2-1).

Smatra da nije dosuđen čisti jedanaesterac nad Nicolasom Pépéom. 

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 - Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR - pita Drogba. Drogba je najbolji strijelac u povijesti Obale Bjelokosti za koju je zabio 65 pogodaka u 105 nastupa.

Nakon što se Obala Bjelokosti pobjedom protiv Sudana (3:1) prvi put u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo, Drogba je uzeo mikrofon u svlačionici. Okružen suigračima iz svih dijelova zemlje, pred televizijskim kamerama koje su uživo prenosile slavlje, kleknuo je i uputio emotivan apel zaraćenim stranama da zaustave građanski rat. Pobunjenički sjever i vladajući jug su stvarno zaustavili sukob nakon njegovog apela.

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