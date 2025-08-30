Vodili su ga Kovačević i Šafarić: Šafa je među boljim taktičarima lige, Kova je nesvjesni psiholog

Dinamo od 21 sat gostuje kod Varaždina u petom kolu HNL-a, a na trenerskim će se klupama sučeliti dvojac donedavnih suradnika - Nikola Šafarić na domaćoj i Mario Kovačević na gostujućoj klupi. Dres Dinama i Varaždina nosio je svojevremeno Domagoj Drožđek (29) koji danas igra u iranskom Traktoru, a kod oba je trenera igrao u klubu iz Zagrebačke 94.

- Kova je trener koji me uveo u seniorski nogomet, njegovo povjerenje koje sam imao u Varaždinu bilo je nemoguće važno za moju karijeru. Drago mi ga je vidjeti tamo, znam što je prošao i da je napokon sretan i da mu karijera ide u dobrom smjeru. Ima autoritet, ponekad za njega kažem da je nesvjesni psiholog jer ima energija koja jako pozitivno utječe na momčad. Njegova želja za pobjedom je neupitna, I uvijek je napravio rezultat gdje god je bio, to nije slučajno. Kad sam se vraćao iz Koreje, mnogo puta me zvao da se vratim u Varaždin - objasnio nam je Domagoj pa nastavio o Nikoli:

- Što se Šafarića tiče, izuzetno je inteligentan kao trener, ima nevjerojatnu volju za analizu utakmice i usmjerava ekipu na način koji on želi da igra na visokom je nivou, taktički je sigurno jedan od jačih trenera u HNL-u, ima rezultate već sad. Vidi gdje može posložiti u tjednu prije utakmice, zna dobro zakrpati, jako mu je teško jer mnogi klubovi ulažu više od Varaždina. Stavio me s krila na špicu što se pokazalo jako dobro, ima nos za neke trenerske stvari. Mislim da će napraviti veliku trenersku karijeru.

Iz varaždinskog Varteksa je kao dijete otišao u Dinamo, a kasnije je nosio dres današnjeg Varaždina u dva navrata.

- Dinamo ima puno skuplju momčad, ali nije isto doći sad u Varaždin i prije par godina jer je klub nemoguće napredovao. Ne bih im bio u koži jer će im biti jako teško. Čeka nas dobra utakmica, jedva čekam da počne. Vjerovatno ću otići, tu sam jako kratko pa da iskoristim vrijeme za sve, gledati ću utakmicu - jasan je Domagoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Rijeka - Varaždin (1-2)

Pokretanje videa... 01:16 Rijeka - Varaždin 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ulovili smo ga na kratkom odmoru u Varaždinu, javio nam se taman nakon treninga i rekao kako ga u nedjelju očekuje povratak u Iran gdje je proveo sezonu u Tractoru s kojim je osvojio prvenstvo.

- Nogometno je to obećana zemlja za profesionalne nogometaše što se tiče navijača, kluba, lige, praćenosti imaju mnogo emisija na televiziji, ništa drugo ne postoji. Cijela zemlja, svi prate. Prvi put u povijesti smo osvojili prvenstvo, to je bilo nešto posebno. Dan poslije zadnjeg kola imali smo slavlje u Tabrizu, bilo je 200.000 ljudi, to je bilo nevjerojatno.

U klubu igra sa suigračem iz Varaždina Igorom Postonjskim, a u Tractoru su još Tibor Halilović i Tomislav Štrkalj, tamo je bivši igrač Dinama Sadegh Moharrami, a trener je Dragan Skočić.

Varaždin: Drožđek Domagoj zabio je za vodstvo Varaždina protiv Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nama je sad mnogo lakše nego kad smo došli jer nas tretiraju kao svoje, vidi se da nas baš poštuju. Zato još više poštuju sve igrače koji dolaze u Iran. Što se života tiče, nakon osvajanja naslova ne možemo proći neprimijećeno u gradu pa i nema neke privatnosti, eventualno kad imamo dva slobodna dana odemo malo do Istanbula. U potpunosti smo posvećeni klubu, trening i odmor i tako u krug.

Nakon osvajanja naslova, nogometaši Tractora u novu sezonu nisu najbolje krenuli. Domagoj je prošlu okrunio s 10 golova i asistencijom u 20 golova, a sad je s klubom krenuo s porazom i remijem.

- Nismo najbolje krenuli, imali smo Superkup, golman nam je suspendiran pa se tražilo novog golmana. Zadnju utakmicu smo igrali fantastično I pogodili tri prečke, dominirali smo, ali nismo uspjeli pobijediti. Imam u Iranu ugovor još na godinu dana, a trenutno sam fokusiran na Ligu prvaka, to nam je natjecanje iznimno bitno.

Nakon jako dobre prošle sezone, želi letvicu podići još više. Ugovor s Irancima traje mu još godinu dana, a ima priliku dokazati se na velikoj sceni u Aziji.

- Cilj je uvijek imati što veće brojke, želim više zabiti i asistirati nego prošle sezone. Nadam se da ću se pokazati i u Ligi prvaka. Prvenstvo smo uzeli, a znate kako to ide, uvijek želite nove trofeje i nešto više - zaključio je Drožđek.