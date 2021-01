Na kraju godine u kojoj se nije previše naigrala zbog korona virusa 32. tenisačica svijeta Donna Vekić (24) gostovala je na HTV-u, u emisiji "5.com s Danielom" i otkrila brojne zanimljivosti o sebi.

Za početak, kako je dočekala 2020.

- Bilo je to u avionu negdje iznad Singapura, na putu za Australiju. Pilot je odbrojavao, a pola aviona spavalo. Nije bilo pretjerano uzbudljivo.

Avion joj je trebao i za brzi bijeg iz SAD-a početkom ožujka, prije nego što je nastupio prvi lockdown.

- Trump je objavio da neće biti letova, ja sam odmah nazvala mamu i tatu, bilo je tri ujutro. Odmah sam iz Indian Wellsa krenula u LA i na prvi let kući. Izvukla sam se - rekla je.

Štoviše, nekoliko mjeseci prije pojave korona virusa u Wuhanu, u rujnu 2019. bila je u tom kineskom gradu.

- Nisam jela šišmiše. Samo puno riže - nasmijala se.

Otkrila je i kako se opušta.

- Veliki sam ljubitelj mirisnih svijeća, pogotovo u hotelu. Ima ih nekoliko vrsti pa ih izmjenjujem. Ne radim to prije mečeva, nego prije spavanja. Svijeća, knjiga i na spavanje. Još nisam zapalila hotelsku sobu...

Slaba je na torte od badema.

- U spačkama su mi pomagale sestrične. Kad smo imale obiteljske ručkove, skrivećki bi mi donosile torte u sobu. Moramo jako paziti na to što jedemo, ali nezgodno je u tenisu jer ne znamo točno kad imamo meč. Možemo, na primjer, biti treći meč poslije 11. Ali možemo neku sitnicu prije ili tijekom meča uzeti. Burger? Ne, možda nešto malo lakše...

Otkrila je da od stranih jezika poznaje francuski. A ima i zanimljivost oko imena suradnika u timu.

- Na početku karijere potrefilo se da su svim trenerima imena počinjala na "D". Domagoj, Davor, Dario... Ali sad to nije baš tako.

Na putu do svjetskog teniskog vrha puno je toga morala ostaviti po strani.

- Kao mala puno sam putovala. Već od četvrtog osnovne nisam išla redovito u školu. Škola mi je malo falila, što moji vršnjaci uopće nisu shvaćali. Imala sam cilj, želju i snove i ništa mi nije bilo preteško. Dobila sam puno više od tenisa nego što sam izgubila. Mislim da sam odgledala sve epizode CSI-ja. I dalje želim biti glumica, ali možda je za to malo prekasno... Glazbena škola? Tamo me ne bi primili, haha.

- U tenisicama provodim 90 posto vremena, a ovo malo što provodim u štiklama je jako opasno za mene. Neke igračice moraju zamatati zglobove prije svakog meča, ja još ne. Ali moramo raditi na snazi svega, pa tako i zglobova - kaže Donna.

Dobila je i nadimak: last call.

- Volim kasno doći na aerodrom. Inače nikad ne kasnim, ali ne volim ići na aerodrom tri sata prije leta, ne vidim poantu u tome. Moji treneri nikako se ne slažu s tim. Bilo je par situacija kad smo došli na knap i to je nepotreban stres. Ali prošle godine donijela sam odluku da ću dolaziti na vrijeme na aerodrom, da neću kasniti i žuriti. Doduše, nije bilo toliko puno letova, haha...

Inače, i brat joj je pilot, a jednom prilikom umalo je u pidžami izletjela iz hotela na avion.

- Igrala sam finale u Sankt Peterburgu. Kasno smo završili meč i poslije toga imali večeru. Legla sam oko 2, a u 5 smo morali krenuti na aerodrom. Odnosno, trebali smo u 4, ali sam ja to navukla do 5. Ali valjda sam u snu isključila alarm, tata me budio. Ne znam uopće kako je ušao u moju sobu, valjda su ga pustili s recepcije, dobro da jesu jer ne bih stigla u avion. Toliko sam bila izvan sebe da sam na pidžamu krenula navlačiti čizme. Ali tata je spriječio da takva izađem.

Osim tenisa i štikli, voli i brzu vožnju.

- Neki bi rekli da vozim malo agresivno, ali ne bih se složila s tim. Na turniru u Stuttgartu imale smo neki poligon. Ja se naravno volim natjecati, pa sam i u tome. I bila sam prva. Natjecala sam se protiv drugih tenisačica, treba mi netko malo jači. U vožnji - nasmijala se Osječanka.

Voditeljica Daniela Trbović između redova pokušala je dobiti odgovor na pitanje je li u vezi.

- Imaš privatnog kondicijskog trenera?

- Ne - jasna je bila Vekić.

Njena visina od 179 centimetara Kinezima je nesvakidašnja pojava.

- Kad odemo iz hotela, što nije prečesto, u Kini me čudno gledaju. Visoka, plava, a ne jede šišmiše... Egzotična hrana nije za mene, pogotovo ne tamo. Samo kulen. Ne smijemo ih nositi po turnirima, ali u stanu u Monaku u frižideru ih imam par za crne dane.

Sestrična joj je liječnica, a Donna voli brinuti o zdravlju. Toliko da bi mnogi pomislili da je hipohondar.

- To traje nekoliko godina. Volim se testirati. U zadnje vrijeme moramo se testirati skoro svaki tjedan. Sinusi su mi dobri, prohodni. Ali volim provjeriti krv kad dođem u Osijek jer nikad ne znaš. Zanimljivo da svaki put kad se moram ići testirati odjednom me bole pluća, teško dišem...

Koji su joj planovi za 2021.?

- Za početak, da sam negativna na svim testovima, haha. Da planovi od prošle godine prijeđu na novu. Mislim da se prošla uopće ne bi trebala računati. Što dalje? Za nekoliko dana je prvi turnir u Abu Dhabiju i nakon toga letimo u Australiju. Prvo nas tamo čeka dva tjedna stroge karantene pa sloboda. Imat ćemo i publiku i moći ćemo se normalno kretati. Kažu da u Australiji sad nema korone - zaključila je Donna.