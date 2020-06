Družio se sa stotinama djece: 'Zarazio ih je ako ih je ljubio'

<p>Prije samo četiri dana, epidemiolog HZJZ-a <strong>Bernard Kaić</strong> je rekao kako smo se prerano opustili i da postoji mogućnost da se Hrvatska već nalazi u drugom valu korona virusa. Situacija se pogotovo pogoršala nakon što je ustanovljeno da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov, koji je sudjelovao na humanitarnom turniru Adria tour u Zadru, pozitivan na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona na turniru u Zadru</strong></p><p>To je dovelo do otkazivanja finala, tenisači i osobe koje su bile u kontaktu s Dimitrovim poslane su na testiranje, a gledatelji su poslani svojim domovima. Ipak, Kaić smatra da nema potrebe za panikom jer nisu svi gledatelji bili u kontaktu s bugarskim tenisačem. </p><p>- Trenutačno u Zadru nema oboljelih. Oni koji su bili u kontaktu s oboljelim tenisačem trebaju biti u samoizolaciji, u karanteni. Ako bi razvili simptome, trebali bi se testirati. Ne znam koliko je ljudi bilo u bliskom kontaktu. Bliski kontakt nije sjediti na tribini dok čovjek igra tenis, nego je bliski kontakt fizički kontakt poput grljenja, rukovanja ili poljupca. Ili licem u lice manje ode dva metra u trajanju od deset minuta Treba dulje vrijeme provesti zajedno da bi se prenio virus. Kontakti kontakata nisu ugroženi - rekao je Kaić na emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u.</p><p>Nakon košarkaške utakmice između igrača KK Zadra i tenisača, organiziran je Kids day gdje se Dimitrov družio sa stotinama djece. Postoji li opasnost da su se i oni zarazili?</p><p>- Kad se radi o tako kratkom druženju, teško da može doći do zaraze. No mogao je zaraditi djecu jedino ako ih je poljubio - rekao je Kaić.</p><p>Epidemiolog je objasnio kako se širi bolest.</p><p>- Kontakti tih kontakata mogu biti ugroženi kasnije kad prođe dovoljno vremena da se taj prvi kontakt zarazi i počne širiti bolest. To treba 2-14 dana inkubacije bolesti. Ako se kontakt oboljeloga zarazi odmah, za dva dana može biti zaraza za druge - zaključio je. </p>