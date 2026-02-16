Drviš otkrio stanje prvaka: Još uvijek ne vidi kako treba, gubi ravnotežu i to je veliki problem

Budućnost UFC-ova teškaškog prvaka Toma Aspinalla u mješovitim borilačkim vještinama trenutačno visi o koncu, i to unatoč dvostrukoj operaciji oka koju je nedavno obavio. On i dalje osjeća ozbiljne posljedice ozljede zadobivene još u listopadu 2025., kada je u obrani pojasa protiv Ciryl Ganea doživio nesretan rasplet borbe.

Njihov okršaj na priredbi UFC 320 završio je bez pobjednika nakon što je Gane istodobno pogodio Aspinalla prstima u oba oka već u prvoj rundi. Britanac je zbog ozbiljno narušenog vida odbio nastaviti meč, što je izazvalo podijeljene reakcije dijela javnosti i analitičara. Situacija se, međutim, pokazala mnogo težom nego što su neki pretpostavljali.

Iako je Aspinall u međuvremenu operirao oba oka, zdravstveni problemi i dalje su izraženi. MMA novinar Petesy Carroll, koji ga je pratio tijekom posljednjeg zahvata, iznio je zabrinjavajuće detalje o stanju prvaka. Prema njegovim riječima, Aspinall se još uvijek muči s osnovnim svakodnevnim aktivnostima i povratak borbama trenutačno mu nije ni na kraj pameti.

Navodi kako teško prati pokretne objekte, osjeća bol u očima nakon duljeg tipkanja poruka, a nagle promjene smjera uzrokuju mu vrtoglavicu. Zbog problema s vidom ponekad promaši i ruku sugovornika pri rukovanju, a često mora tražiti da ga netko vozi na treninge i kući. Probleme potvrđuje i njegov trener, proslavljeni hrvatski boksač Stipe Drviš.

- Još je uvijek eksplozivan, ali mu je ravnoteža potpuno drukčija. To nije normalno, ali to je situacija u kojoj se nalazi. Ne vidi kako treba. To je veliki problem - rekao je.

Zbog oštećenja vida Aspinall mora pomaknuti cijelo tijelo kako bi pratio mete tijekom treninga s fokuserima, a sam opisuje osjećaj kao da stoji na brodu.

- Svaki put kad pokušam promijeniti smjer, to je jako dezorijentirajuće. Najbolje to mogu opisati kao da stojim na brodu. Jako mi se vrti i vrlo se teško fokusirati na područje koje napadam. Kao da ne znam kamo idem.

Osim dvostruke slike, Britanac svakodnevno primjećuje i trajnu smetnju u vidnom polju.

- Trenutačno imam crnu točku u oku i ona je stalno tamo.

Zbog svega navedenog jasno je da mu je primarni cilj potpuni oporavak, a ne brz povratak u oktogon.

- U ovom trenutku uopće ne razmišljam o borbi. Sve o čemu razmišljam jest da dovedem zdravlje u red, pa je razmišljanje o datumu povratka besmisleno dok se to ne dogodi.

Cijela situacija ostavila je traga i na njegovu pogledu na MMA, iako ljubav prema sportu nije upitna.

- Volim borilačke vještine. Apsolutno ih volim i nikad ih neću prestati voljeti, ali jednostavno mrzim biznis. Mislim da su borci potpuno zamjenjivi i da će te biznis tako tretirati kad god može. Čak i ako dobiješ ilegalan udarac koji ti može utjecati na ostatak života, zapravo ih nije briga. A ni bilo koga drugog.

U međuvremenu ostaje otvoreno pitanje što će UFC odlučiti učiniti s titulom teške kategorije dok se prvak bori s oporavkom. Već su počela nagađanja da bi UFC mogao oduzeti pojas kako bi teškaška divizija mogla krenuti dalje.